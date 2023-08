Spiagge per cani, ecco dove sono le Bau Beach in Italia

L’estate è nel suo picco massimo ed è ormai tempo di andare in vacanza. Problemi con il vostro animale domestico? Non sapete come fare per andare al mare, visto che lui potrebbe non essere bene accetto? Niente paura, ci sono le spiagge per cani, le cosiddette Bau Beach che permettono di portare anche i nostri amici a quattro zampe. Ecco quelle più famose presenti in Italia.

Al mare con il cagnolino

Non tutti gradiscono la compagnia di un cane quando sono al mare. Per questo motivo, solitamente le spiagge non consentono di portarli con sé. Ci sono però le Bau Beach, le quali danno il benvenuto ai nostri amici a 4 zampe e ci consentono quindi di goderci il meritato relax estivo senza dover rinunciare alla loro compagnia. Il divertimento per questi animali è assicurato, visto che possono scavare buche, correre sul bagnasciuga e tuffarsi in acqua senza alcun divieto. Naturalmente, tali spiagge per cani sono anche munite di alcuni servizi aggiuntivi che consentono ai nostro morbido amici di divertirsi con noi senza rischi o conseguenze.

Particolarmente importanti a tal proposito le docce con acqua dolce, le quali permettono di rimuovere tutta l’acqua salata che rimane sul pelo dell’animale e può essere motivo di irritazioni cutanee. Particolarmente importanti anche gli ombrelloni, i quali sono particolarmente ampi proprio per permettere di creare la giusta ombra per padrone e cane.

a tal proposito, è bene non trascurare che anche per i cani l’esposizione prolungata al sole può essere molto pericolosa, soprattutto se si tratta di razze a pelo corto. In questo il padrone deve essere bene informato: naso e orecchie vanno protetti con creme adatte. Inoltre è bene no trascurare gli effetti della sabbia, che può insidiarsi negli occhi e nelle stesse orecchie e creare non pochi problemi. Insomma, gestire la cosa non è certo facile, ma naturalmente queste spiagge per cani sono pensate anche per agevolare il compito del padrone, come ad esempio ciotole contenenti acqua fresca sempre a disposizione.

Spiagge per cani, ecco le Bau Beach

Una piccola premessa era doverosa, prima di scoprire quali sono le migliori spiagge per cani presenti in Italia. Insomma, se l’impegno non vi spaventa (e perché dovrebbe, visto che sapete già benissimo quanto sia impegnativo accudire un cane), ecco allora le Bau Beach più amate del momento nel nostro paese:

Veneto

La spiaggia di Pluto a Bibione

Bau Bau Beach di Jesolo

Friuli

La spiaggia di Pippo a Marina Julia (Monfalcone)

Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro (Udine)

Toscana

Dog Beach di San Vincenzo

Bau Beach Le Gorette di Cecina (Livorno)

Liguria

BauBau Village di Albissola Marina

Emilia Romagna

Bagno 81 No Problem di Rimini

Baia Canaria di Cesano di Senigallia (Ancona)

Lazio

Pineta blu di Marina di Pescia Romana, in provincia di Viterbo

Bau Beach a Maccarese

Campania

Bau Bau Beach di Palinuro

Bau Bau Beach Village di Salerno

Puglia

Doggy Beach Il Santos a Fasano

Calabria

Pirate Dog Beach di Amantea

Sardegna

Porto Fido a Santa Teresa di Gallura

Sicilia

Vengo Anch’Io a Messina

In sintesi…