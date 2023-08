Spiagge inquinate, gli oggetti lasciati più di frequente dai turisti

Il tempo delle vacanze sta lentamente volgendo al termine, ormai settembre si avvicina e per molti italiani significa ritorno a lavoro. Intanto, proseguono in nostri bagni a mare, in cerca di refrigerio dal caldo. Ma cosa dire delle spiagge inquinate? Spesso il problema siamo proprio noi bagnanti, turisti compresi, che con tale presenza finiamo per lasciare tracce fastidiose del nostro passaggio. Ma quali sono gli oggetti che più frequentemente lasciamo sulla spiaggia? Ecco la top 10.

La top 10 che non ti aspetti

L’Italia ha non pochi problemi, ma uno di questi è senza dubbio quello dei mari inquinati. La Campania risulta essere quella messa peggio, ma anche le altre regioni non scherzano. Come dicevamo, spesso non è solo l’organizzazione a lasciare a desiderare, ma siamo anche noi bagnanti a metterci del nostro. Sulle spiagge si trova di tutto, ma quali sono gli oggetti che vengono lasciati più frequentemente? Ecco quindi un’altra classifica che non ti aspetti, di quelle decisamente poco lusinghiere, ma che comunque dovrebbero sensibilizzarci come da tempo stanno facendo molte associazioni al fine di creare bravi turisti. L’indagine ci viene da Legambiente attraverso l’annuale rapporto denominato Beach Litter.

La lista dei rifiuti più frequenti è stata invece offerta dalla pagina social del progetto Archeoplastica, lanciato nel 2018 da Enzo Suma.

La trovata di Archeoplastica è alquanto originale. Per sensibilizzare ha infatti creato un museo nel quale sono raccolti tutti gli oggetti trovati in spiaggia. Anche inquietante questa occasione la pagina social si è data molto da fare per sensibilizzare i turisti e dar loro prova di quanto danni stanno facendo alle nostre spiagge. È stato infatti postato un filmato sulle pagine Facebook e Instagram nel quale si vede una mole impressionante di oggetti lasciati dai bagnanti. Roba da far accapponare la pelle. La speranza è che però faccia soprattutto riflettere, in modo da farci diventare più responsabili e rispettosi dell’ambiente e della natura che ci circonda.

Spiagge inquinate, gli oggetti che lasciamo più di frequente

Ma quali sono questi oggetti lasciati più di frequente sulle spiagge? Ecco una vera e propria top 10 con tanto di classifica degli oggetti più ritrovati poi dai lavoratori del posto:

Puntali di ombrelloni Formine di plastica da spiaggia Creme solari (ritrovate addirittura alcune risalenti a tanti anni fa, ad esempio agli anni ’60) Coppette di gelato Accendini Mozziconi di sigarette Ciabatte da spiaggia Bicchieri, cannucce di plastica, piatti e posate Gonfiabili (materassini, braccioli ecc) Bottiglie di plastica usa e getta

Questa dunque la top 10 dei prodotti che si trovano più spesso abbandonati in spiaggia. Cera chi ipotizzava i mozziconi di sigarette, che invece occupano solo la sera posizione. Un po’ a sorpresa invece troviamo al primo posto i puntali degli ombrelloni. Per quale motivo li lasciamo in spiaggia? Sembra davvero anche una scelta poco razionale, poiché poi saremo costretti a ricomprarli. A quanto pare, tra le tante spese che facciamo in estate, diamo poi anche poco conto al risparmio (cosa sarà mai qualche euro un più per comprare un nuovo ombrellone l’anno prossimo?).

