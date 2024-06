Queste vacanze rischiano di costarci davvero troppo se è vero che le spiagge italiane stanno per subire un importante aumento dei prezzi. Si parla infatti del 10% in più secondo i trend pronosticati dagli esperti. Ma a cosa sono dovuti questi rincari? Naturalmente, non è difficile rispondere a questa domanda, in realtà nel nostro Paese tutto è aumentato negli ultimi tempi, ed è quindi naturale che anche le mete estive subiscano lo stesso trattamento. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende.

Un’estate bollente

Il caldo è ormai alle porte e la temperature è destinata a salire ulteriormente a causa dei prezzi bollenti che ci attendono.

Le spiagge secondo gli esperti subiranno un rincaro del 10% per alcuni servizi, mentre il costo generale rispetto al 2023 sarà invece di un più contenuto 5%. A riportare il preoccupante trend ci ha pensato l’Onf, l’Osservatorio nazionale Federconsumatori che, in collaborazione con la Fondazione Isscon, ha monitorato i prezzi e li ha comparati con quelli dello scorso anno. I servizi balneari per questo 2024 non sono avari di sorprese e ci sono alcune cose che salgono di prezzo mentre altre, a sorpresa, scendono. Per fortuna che la quattordicesima in arrivo darà una boccata d’aria a moltiitaliani, infatti si stima che una gran parte dei soldi verranno proprio investiti nelle vacanze estive.

Insomma, ci sarà bisogno di un sostanzioso aiuto per affrontare la vita da spiaggia quest’anno. Ecco alcuni prezzi per avere un’idea di cosa ci attende. Salgono i prezzi dei lettini, +8%, mentre le sdraio aumentano del 7%. A spaventare maggiormente però son i costi nuovi riservati alle attrazioni da mare, come le canoe e i pedalò. In questo caso si parla addirittura di costi più alti del 10%. Buone notizie invece per l’abbonamento stagionale, il costo infatti scende del 2%, una buona notizia in un mare di rincari.

Spiagge, i prezzi sono in aumento

Come abbiamo visto, i rincari si fanno sentire anche per l’estate e le spiagge costeranno in generale circa il 4% in più rispetto allo scorso anno, considerando i servizi che aumentano e quelli che invece costeranno un poco di meno.

“La ristrettezza dei bilanci familiari, unita ai rincari generalizzati dei costi dei viaggi, specialmente con riferimento ai trasporti, spinge i cittadini a optare per soluzioni più economiche, come ad esempio la fruizione più breve del servizio spiaggia: sono molti, infatti, i lidi che propongono formule happy hour o mezza giornata, per chi vuole godersi la comodità dello stabilimento dopo le 14 o solo la mattina (pagando fino alla metà dei costi applicati per l’intera giornata). Esistono anche altre strategie e app utilizzate per risparmiare, che consentono di mettere a disposizione di altre persone, per il periodo o le ore nelle quali non si è presenti in spiaggia, le attrezzature a prezzo scontato“.

Consigliati dagli esperti i pacchetti all inclusive, i quali consentono quindi di risparmiare un po’, visto che offrono tutti i servizi in un unico abbonamento che riesce quindi in questo modo ad effettuare un minimo di sconto. I rincari per lenon sono passati inosservati agli esperti di Federconsumatori, i quali hanno rilasciato la seguente nota:

Insomma, oltre ai pacchetti all inclusive già citati, Federconsumatori individua una serie di strategie atte ad aiutare i consumatori in questa calda estate.

I punti chiave…