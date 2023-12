Spesa di Natale con la Social Card: attenzione agli acquisti vietati

Volete utilizzare la vostra Social Card per fare la spesa di Natale? Prestate attenzione agli acquisti vietati. Come cantano Lorella Cuccarini e Il Pagante con il brano Un pacco per te: “Ready for shopping before Christmas night. Caro mio babbo quest’anno da te, vorrei gioia, pace e un nuovo collier. Serate techno, nemmeno Bublé, voglio il Natale più bello che c’è”.

Il mese di dicembre è particolarmente amato da adulti e bambini che si lasciano ammaliare dall’atmosfera tipica del periodo.

Carta risparmio spesa: i beni di prima necessità acquistabili

Oltre alla magia del Natale, però, bisogna fare i conti con tutta una serie di cose da fare. A partire dalla sistemazione degli addobbi fino ad arrivare alla corsa ai regali, in effetti, il tempo a disposizione sembra non essere mai abbastanza. Un discorso, quest’ultimo, che si estende purtroppo anche ai

Tante sono le cose che tutti quanti noi vorremmo. Peccato che il denaro non sia sempre sufficiente a soddisfare i nostri desideri. Se tutto questo non bastasse, nel corso degli ultimi mesi si è registrato un aumento dei prezzi tale da pesare enormemente sulle nostre tasche. Molte famiglie faticano così a gestire le finanze personali, facendo spesso fatica ad arrivare a fine mese.

Proprio al fine di garantire un aiuto alle famiglie alle prese con delle difficoltà economiche il governo ha deciso di mettere a disposizione una carta risparmio spesa dall’importo pari a 382,50 euro.

I soggetti interessati non devono presentare alcuna richiesta. L’Inps ha già individuato i soggetti aventi diritto tra i cittadini che rientrano in nuclei famigliari composti da almeno tre persone e con residenza in Italia. Ma non solo, devono essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente e avere un Isee non superiore a 15 mila euro. Tale card può essere utilizzata solamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

•”carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

• pescato fresco

• latte e suoi derivati

• uova

• oli d’oliva e di semi

• prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

• paste alimentari

• riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

• farine di cereali

• ortaggi freschi, lavorati

• pomodori pelati e conserve di pomodori

• legumi

• semi e frutti oleosi

• frutta di qualunque tipologia

• alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

• lieviti naturali

• miele naturale

• zuccheri

• cacao in polvere

• cioccolato

• acque minerali

• aceto di vino

• caffè, tè, camomilla”.

Spesa di Natale con la Social Card: attenzione agli acquisti vietati

Entrando nei dettagli, come si evince dall’ allegato 1 al decreto interministeriale numero 660310 del 29 novembre 2023, tra i beni alimentari di prima necessità acquistabili si annoverano:

Considerando la lista poc’anzi citata non è possibile utilizzare i soldi messi a disposizione con la Social Card per comprare cibi in scatola, marmellate e beni di prima necessità che non sono alimenti, quali ad esempio prodotti per l’igiene personale e detersivi. In vista della spesa di Natale non sarà possibile acquistare con la carta Dedicata a te nemmeno caramelle, prodotti surgelati, bevande gasate e alcoliche, come ad esempio birra e vino. Restano esclusi anche sigarette e farmaci.