Sottomarino Titan, la profezia dei Simpson che aveva predetto il destino del sommergibile

La storia del sottomarino Titan è finita nel peggiore dei modi. I cinque passeggeri a bordo, Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, sono morti a causa dell’implosione del sommergibile, causato dalla perdita della camera di pressione del sottomarino stesso. Forse c’è un guasto dietro all’implosione del Titan. La morte dei cinque passeggeri, che avevano pagato 250mila euro per osservare il relitto del Titanic, potrebbe risalire a vari giorni fa. La Marina degli Stati Uniti aveva registrato “un’anomalia coerente con un implosione o un’esplosione” nei pressi del sommergibile quattro giorni fa. A questo punto la morte dei passeggeri potrebbe risalire proprio a questo periodo.

I Simpson avevano previsto tutto?

La vicenda del sommergibile Titan ha fatto il giro del mondo e se n’è parlato perché i miliardari coinvolti avevano speso una cifra folla per vedere il relitto del Titanic ma allo stesso tempo avevano anche firmato una liberatoria.

La storia del sommergibile, inoltre, ancora una volta si lega a una sorta di profezia dei Simpson, il noto cartone americano che più volte ha predetto delle vicende.La serie animata, vista da intere generazioni, già in passato aveva profetizzato degli eventi storici. Come la corsa presidenziale di Donald Trump nel 2024 o la morte di Elisabetta II. Anche per la vicenda del Titan, qualcuno ha fatto notare la somiglianza con con due episodi della serie: «Simpson Tide» e «Homer’s Paternity Coot». Non c’è ancora la conferma, o meglio la somiglianza con la vicenda che ha coinvolto il sottomarino è stata notata da qualcuno, che non ha perso occasione per dire che anche stavolta i Simpson avevano previsto tutto.

Nel primo episodio a cui si fa riferimento, Homer era diventato comandante di un sommergibil. Mentre nel secondo episodio con il sommergibile si era avventurato nei mari per esplorare un relitto e recuperare un tesoro ma quando era arrivato il momento di riemergere qualcosa non era andato come sperato e Homer non era riuscito a tornare a galla. C’è anche da dire che la storia del sommergibile che non torna a galla si è vista già in passato in altre narrazioni e film. Quindi non è detto che stavolta i Simpson abbiano davvero anticipato i fatti.

Di recente, proprio lì produttore dei Simpson Mike Reiss in un’intervista alla CNN, aveva detto di aver partecipato a una di queste esplorazioni organizzate da OceanGate. E che durante l’esplorazione ebbe problemi con le comunicazioni facendo notare dei malfunzionamenti. Insomma, anche in passato il sottomarino aveva avuto un problema:

«Non do la colpa al sottomarino quanto alle acque profonde, ma si perdeva sempre e quindi eravamo costretti a tornare indietro».

Aveva detto alla Cnn il produttore, parlando comunicazioni interrotte durante l’esplorazione di U-Boat al largo di New York. Mike Reiss ha sottolineato che ogni volta che entrava nel sommergibile pensava che forse non sarebbe più uscito ma allo stesso tempo, ha chiarito che non era un rottame ma essendo tecnologie inedite: “all’inizio, si compiono un mucchio di errori e si cerca di capire il modo giusto di fare le cose”.

