I dessert più freschi e gustosi dell’estate 2023 a portata di tasca

Il caldo estivo inizia a farsi sentire e la voglia di rinfrescarsi con un buon dessert fresco diventa un must. I sorbetti economici sono una soluzione buona e alla portata di tutti per combattere la canicola ormai alle porte. Vediamo quali sono i più gustosi, quelli lavorati con frutta vera e selezionati sapienza tramite una produzione artigianale degna di questo nome. Si tratta di prodotti poco alcolici e senza zuccheri aggiunti. Vediamo quali sono i più buoni che possiamo trovare in supermercato.

Un’estate tutta da gustare

Partiamo subito con il più economico dei sorbetti proposti dalla nostra lista. Si tratta di Gelati e Sorbetti Vegan , il cui costo è di solo 1 euro a porzione. Si tratta di una soluzione perfetta per vegetariani e vegani. I sorbetti e i gelati della marca Terra Nuova sono infatti realizzati con ingredienti vegetali e biologici, come ad esempio lo sciroppo d’acero e le panne vegetali. Particolarmente apprezzati anche quelli con pomodoro, peperoni, sedano o cavolo cappuccio, da servire come antipasto o rinfrescante aperitivo. Le ricette sono semplicissime e si possono preparare in casa con una gelatiera o un frullatore.

, il cui costo è di solo 1 euro a porzione. Si tratta di una soluzione perfetta per vegetariani e vegani. I sorbetti e i gelati della marca Terra Nuova sono infatti realizzati con ingredienti vegetali e biologici, come ad esempio lo sciroppo d’acero e le panne vegetali. Particolarmente apprezzati anche quelli con pomodoro, peperoni, sedano o cavolo cappuccio, da servire come antipasto o rinfrescante aperitivo. Le ricette sono semplicissime e si possono preparare in casa con una gelatiera o un frullatore. Il Sorbetto alla frutta è un altro dessert particolarmente apprezzato. Lidl ce lo offre a un prezzo davvero conveniente, solo 1,99 euro a confezione. Il loro sorbetto alla frutta è preparato con frutta fresca, zucchero e succo di limone. Ogni confezione contiene 4 vaschette monoporzione di diversi gusti, tra cui fragola, mango, ananas e melone.

è un altro dessert particolarmente apprezzato. Lidl ce lo offre a un prezzo davvero conveniente, solo 1,99 euro a confezione. Il loro sorbetto alla frutta è preparato con frutta fresca, zucchero e succo di limone. Ogni confezione contiene 4 vaschette monoporzione di diversi gusti, tra cui fragola, mango, ananas e melone. Un cocktail di frutta potrebbe essere l’alternativa giusta per chi vuole aggiungere un poco di alcol al suo sorbetto. Esistono tante ricette semplici che ci permettono di preparare drink freschi e gustosi con una spesa di un paio di euro per cocktail. Si preparano con acqua tonica senza zuccheri e frutta di stagione, come bacche, erbe e limone. Si possono servire in bicchieri alti con una fettina di lime o in coppette monoporzione.

Sorbetti economici per l’estate 2023

Saliamo leggermente di prezzo con l’ultima carrellata di sorbetti economici da gustare in questa calda estate. Anche in questo caso parliamo di prodotti di buona qualità, ma estremamente economici, perfetti per tutte le tasche. A tal proposito, vi ricordiamo anche quelli che sono i migliori integratori economici per affrontare l’estate.

Il sorbetto al limone è un must durante questa stagione. A proporcelo è il discount HarDis, il quale propone tanti alimenti a prezzi super convenienti. Il loro sorbetto costa 2,49 euro e ogni confezione contiene 500 grammi di sorbetto. È realizzato con succo di limone fresco, zucchero e albume pastorizzato.

è un must durante questa stagione. A proporcelo è il discount HarDis, il quale propone tanti alimenti a prezzi super convenienti. Il loro sorbetto costa 2,49 euro e ogni confezione contiene 500 grammi di sorbetto. È realizzato con succo di limone fresco, zucchero e albume pastorizzato. Sorbetto al caffè : una perfetta combinazione tra la delicatezza del dessert e la carica della caffeina. Sorbissimo è un marchio specializzato nella produzione di sorbetti al caffè di alta qualità. Il loro sorbetto è fatto con caffè, zucchero e acqua. Ogni confezione contiene 400 g di sorbetto e ha un costo di 2.99 euro.

: una perfetta combinazione tra la delicatezza del dessert e la carica della caffeina. Sorbissimo è un marchio specializzato nella produzione di sorbetti al caffè di alta qualità. Il loro sorbetto è fatto con caffè, zucchero e acqua. Ogni confezione contiene 400 g di sorbetto e ha un costo di 2.99 euro. Sorbetto Mantecato TantaFrutta. Segel è un’azienda artigianale che produce gelati, sorbetti, dessert e semilavorati da quasi 40 anni, con passione e qualità. Il loro sorbetto al cucchiaio è disponibile in vari gusti, tra cui limone, fragola, mango, ananas e melone. Ogni confezione contiene il 70% di frutta fresca e ha un costo di 3 euro.

Riassumendo…