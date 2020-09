Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Puglia: testa a testa tra Emiliano e Fitto

L’istituto Ipsos ha presentato i nuovi sondaggi politici sulle prossime elezioni regionali in Puglia in calendario domenica 20 e lunedì 21 settembre. I dati sono stati diffusi dal Corriere della Sera. Dai numeri proposti, si va verso un ballottaggio tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto, rispettivamente governatore uscente del Centrosinistra e candidato della coalizione rivale del Centrodestra. Nettamente indietro, invece, la candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia.

I dati del sondaggio Ipsos sulle elezioni regionali in Puglia del 20-21 settembre

Raffaele Fitto (Centrodestra): 41,0%

Michele Emiliano (Centrosinistra): 39,4%

Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle): 15,6%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 1,6%

Nicola Cesaria (Lavoro Ambiente e Costituzione): 0,7%

Andrea D’Agosto (Riconquistare l’Italia): 0,7%

Marco Conca (Cittadini Pugliesi): 0,6%

Pierfranco Bruni (Movimento Fiamma Tricolore): 0,4%

Michele Emiliano sarebbe alla pari con Raffaele Fitto

Ipsos stima un’affluenza alle prossime votazioni delle regionali in Puglia pari al 55%, mentre gli indecisi sul candidato a cui dare la propria preferenza sono il 15%. Da notare come Michele Emiliano sarebbe alla pari con Raffaele Fitto qualora non ci fosse stata la dispersione dei voti con il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto, visto e considerato che Italia Viva è da considerarsi ancora all’interno del Centrosinistra. Non è nemmeno da escludere che chi voti oggi il candidato del Movimento 5 Stelle possa assegnare la propria preferenza al governatore uscente Michele Emiliano, indicazione che potrebbe arrivare dagli stessi vertici del Movimento 5 Stelle vedendo l’impossibilità di arrivare a sedere sulla poltrona di Emiliano.

Leggi anche: Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Liguria: Toti verso la riconferma

Sondaggi politici elezioni regionali in Veneto: verso una riconferma schiacciante di Luca Zaia

A tal proposito, è interessante notare come il 53% degli elettori del Movimento 5 Stelle giudichi positivamente l’operato dell’amministrazione regionale uscente.

Giudizio positivo anche dagli elettori delle altre liste minori (62%). Situazione diversa invece per quanto riguarda gli indecisi: tra loro, soltanto il 46% ritiene che Michele Emiliano abbia operato bene in questi anni da governatore, mentre il 47% assegna una votazione negativa (voto da 1 a 5).

Leggi anche: Sondaggi politici al 2 settembre, centrosinistra e centrodestra, il sorpasso che non ti aspetti