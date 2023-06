Sondaggi politici: sfida Schlein-Meloni senza storia, focus su inflazione e PNRR

Le ultime rilevazioni dei sondaggi politici, la Supermedia AGI/Youtrend, confermano le ultime tendenze nelle intenzioni di voto. A crollare è soltanto Azione di Calenda, un partito che trova una difficile collocazione e che non sembra rispondere ad alcuna esigenza dell’elettorato. Sostanzialmente stabili, invece, le maggiori forze politiche, ma si sta aprendo sempre di più la questione Elly Schlein. È davvero la segreteria giusta per sfidare Giorgia Meloni? Intanto, i sondaggi Ipsos hanno chiesto agli italiani opinioni sull’inflazione e il caro prezzi, e la situazione è già drammatica, sul PNRR e sull’evasione fiscale. Sondaggi per certi versi schizofrenici, con una maggioranza forte ma con un elettorato che sembra condividere poco dell’operato del governo.

Le intenzioni di voto negli ultimissimi sondaggi politici

La fotografia che la Supermedia dei sondaggi politici mostra come la situazione italiana viva una situazione di stallo. L’unico cambiamento di rilievo riguarda Azione di Calenda che perde lo 0,5% e scende al 4,0%.

Per quanto concerne il governo, Fratelli d’Italia fa segnare una leggera flessione dello 0,2% e un risultato complessivo del 29,1%. La Lega perde uno 0,1% e si ferma all’8,9%, mentre Forza Italia, grazie a un +0,2%, sale al 7,0% netto. Noi Moderati, infine, è all’1,1% (+0,1%). Anche dalle parti dell’opposizione poco cambia.

Il Partito Democratico perde lo 0,1% ed è al 20,6%. Il Movimento 5 Stelle è stabile al 15,9%, mentre Azione scende al 3,8%, Italia Viva è stabile al 3,0% e Verdi/Sinistra, con un +0,1%, salgono al 3,0% netto. Chiudono +Europa con il 2,3% (+0,2%), Italexit con il 2,2% (+0,1%) e Unione Popolare con l’1,4% (-0,1%).

È chiaro che anche le coalizioni non facciano segnare grandi spostamenti con questi ultimissimi sondaggi politici. Il Centrodestra è al 46,1% (-0,1%) e il Centrosinistra al 25,8% (+0,1%). Un’alleanza con il M5S porterebbe la coalizione al 41,7%, e se aggiungesse anche il Terzo Polo salirebbe al 48,5%.

Sondaggi politici: sfida Schlein-Meloni senza storia, focus su inflazione e PNRR

Se le intenzioni di voto fanno segnare soltanto piccole oscillazioni, i dati dei sondaggi politici Ipsos indagano invece una serie di questioni particolarmente centrali nella politica attuale. Un’analisi riguarda la figura di Elly Schlein. Per il 38% degli intervistati è necessario dare più tempo alla segretaria per capire se è la persona adatta a guidare il Partito Democratico. Il 32% dichiara che si tratti della persona sbagliata, mentre soltanto il 7% ritiene che sia la persona giusta. Il 23% non si esprime.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di perdere una parte dei fondi del PNRR, il giudizio degli italiani è molto netto. Il 62% dichiara che sarebbe molto grave, mentre soltanto il 26% non sembra essere preoccupato.

Ma il vero problema degli italiani è l’inflazione e il caro prezzi, dinamiche che il governo Meloni non riesce a frenare. Il 56% degli intervistati dichiara di ridurre notevolmente le proprie spese, il 15% sta abbassando notevolmente la propria qualità di vita, mentre l’11% afferma che ha già iniziato a utilizzare i risparmi. Soltanto il 16% dichiara di non essere particolarmente toccato dalla questione.

Riassumendo…

1. I dati della Supermedia dei sondaggi politici mostrano pochi cambiamenti di rilievo: poche oscillazioni e calo notevole soltanto per Azione di Calenda.

2. Le coalizioni attuali sono stabili, ma un’alleanza con il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo, un’improbabile coalizione allargata, supererebbe il Centrodestra.

3. Per quanto riguarda i sondaggi d’opinione, la Schlein non sembra convincere l’elettorato e dunque lanciare una vera sfida tutta al femminile a Giorgia Meloni. Le paure degli italiani si concentrano sul caro vita e l’inflazione e sulle difficoltà dell’esecutivo a spendere i soldi del PNRR.

