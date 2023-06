Sondaggi politici oggi 5 giugno: Fratelli d’Italia torna al 30%, giù M5S e Lega

L’istituto Tecnè-Dire ha pubblicato i nuovi sondaggi politici aggiornati alla prima settimana di giugno. Fratelli d’Italia avrà confermato il trend positivo delle ultime settimane? Il Partito democratico avrà invece ripreso il suo cammino dopo la battuta di arresto delle ultime settimane? E qual è il distacco rispetto a Fratelli d’Italia di Lega e Forza Italia? Tutte queste domande possono trovare una risposta guardando alle intenzioni di voto, che fanno ben capire come Fratelli d’Italia è il partito che si migliora più di tutti grazie a una crescita leggera ma costante.

Sondaggi politici Tecnè-Dire: le intenzioni di voto degli italiani alla prima settimana di giugno

Ecco le intenzioni di voto degli italiani secondo l’ultimo sondaggio politico dell’istituto Tecnè-Dire.

Fratelli d’Italia: 30,0% (+0,3)

Partito democratico: 19,8% (-0,2)

Movimento 5 Stelle: 15,4% (-0,1)

Lega: 8,9% (-0,1)

Forza Italia: 8,3% (+0,1)

Azione: 4,2% (-0,1)

Alleanza Verdi-Sinistra: 3,1% (+0,2)

Italia Viva: 3,0% (+0,2)

+Europa: 2,2% (-0,1).

Fratelli d’Italia si conferma in testa con oltre 10 punti di vantaggio sul Partito democratico.

Approfittando del calo dei dem, il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato mezzo punto percentuale, allargando ancora il proprio divario sui democratici. Un risultato al di sopra delle aspettative per FdI, alla luce del recente exploit del Pd nelle settimane successive all’elezione di Elly Schlein come segretaria del partito.

La coalizione del Centrodestra è trascinata dal partito della Meloni, alla luce della leggera flessione della Lega, annullata dal +0,1% conquistato da Forza Italia. Si può dire che la Presidente del Consiglio è in modalità “pigliatutto”, forte anche di un carisma che piace anche agli elettori degli altri partiti. Per Lega e Forza Italia la vera domanda è: che cosa accadrebbe se la Meloni scegliesse di andare alle elezioni da sola? Un quesito che non è nemmeno così campato in aria, visti i distacchi inflitti agli altri partiti.

Se la Lega non sorride, lo stesso discorso si può estendere anche al Partito democratico. Il recente balzo in avanti di Fratelli d’Italia è coinciso col brusco stop per i dem, reduci negli ultimi mesi da una rimonta importante. Negli ultimi sondaggi politici dell’istituto Tecnè-Dire il calo è dello 0,2%. Sebbene non si tratti di un crollo vertiginoso, è una conferma del trend negativo che sembra non volersi arrestare.

L’unica nota positiva, se così si può definire, è il vantaggio di fatto immutato sul Movimento 5 Stelle, il cui trend al ribasso prosegue da ormai svariati mesi. Al momento sono più di 4 i punti percentuali che separano il Partito democratico di Elly Schlein dal Movimento di Beppe Conte.

