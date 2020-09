Sondaggi politici oggi 29 settembre: crollo della Lega, Salvini punta tutto su Catania

Il leader della Lega, Matteo Salvini, deve ingoiare un boccone particolarmente amaro: nei primi sondaggi politici elettorali, svolti dopo le Elezioni Regionali, i due risultati più di spicco sono proprio il crollo della Lega, che perde il 2,5%, e la crescita speculare di Fratelli d’Italia che guadagna più dell’1%.

I sondaggi SWG mostrano come i rapporti di forza interni al centrodestra potrebbero cambiare rapidamente.

Il momento difficile di Salvini confermato dai risultati degli ultimi sondaggi politici elettorali

È un momento difficile per il Capitano: la sua idea di una Lega nazionale rischia di naufragare, anche sotto la spinta del governatore del Veneto, Luca Zaia, che preme per un ritorno alle origini, rilanciando le parole d’ordine per un’autonomia sempre maggiore delle Regioni del Nord.

Matteo Salvini sembra puntare tutto su Catania, dove si terrà la prima udienza per il processo Gregoretti, e che vorrebbe trasformare in uno show personale: gli alleati hanno promesso che appoggeranno il leader della Lega, Giorgia Meloni via social ha fatto sapere che sarà presente a Catania, mentre Berlusconi, ancora in quarantena per Covid, ha chiesto che una delegazione di forza Italia sia presente nella città siciliana.

Da notare, comunque, che i sondaggi non premiano le forze di governo: la sfiducia nei confronti di Salvini non si traduce in una maggiore forza per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle (che, nonostante le lotte interne e i risultati non certo positivi delle Regionali, sembra comunque reggere).

I risultati degli ultimi sondaggi politici elettorali del Tg di La7

Ecco, allora, le intenzioni di voto così come sono state espresse dagli italiani ai sondaggisti SWG per il Tg di La7:

Lega – 23,8% (-2,5%)

Partito Democratico – 20,1% (+0,1%)

Movimento 5 Stelle – 16,0% (+0,2%)

Fratelli d’Italia – 15,8% (+1,4%)

Forza Italia – 5,8% (-0,5%)

Sinistra It. /Mdp Art. 1 – 3,5% (-0,2%)

/Mdp Art. 1 – 3,5% (-0,2%) Azione – 3,4% (+0,2%)

Italia Viva – 3,0% (-0,2%)

+Europa – 2,1% (+0,1%)

Verdi – 1,9% (-0,1%)

Cambiamo – 1,5% (+0,4%)

Altra Lista – 3,1% (+1,1%)

Non si esprime – 37% (-2%)

In generale le forze dell’opposizione di centrodestra perdono oltre un punto e mezzo percentuale, mentre le forze che appoggiano il governo guadagnano pochi decimali. Al momento la situazione è la seguente:

Governo (PD+M5S+Sinistra+Iv): 42,6%

Opposizione (Lega+FdI+FI): 45,4%

Si tratta comunque di risultati sull’onda delle Regionali, occorrerà comprendere nei prossimi tempi se questi risultati rappresenteranno un trend costante.

Leggete anche: Sondaggi politici al 28 settembre: il pensiero degli italiani sul governo Conte, il MES e l’alleanza PD-M5S

[email protected]