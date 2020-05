Sondaggi politici oggi 26 maggio: calo Lega e crescita FdI, gli italiani giudicano governo e regioni

Mentre l’Italia è alle prese con la Fase 2 dell’emergenza e con le polemiche intorno alla gestione dell’emergenza da parte delle Regioni, gli ultimi sondaggi politici elettorali, discussi durante il Tg di La7, indicano un calo generalizzato di Lega da un lato e forze che appoggiano il governo Conte dall’altro.

Gli ultimi sondaggi SWG hanno chiesto, oltre l’orientamento di voto, anche un giudizio su come Governo e Regioni stanno affrontando la nuova fase della pandemia: ad essere le più criticate sono le regioni nordoccidentali, evidentemente la questione Lombardia, al di là delle sterili polemiche, sta diventando un caso politico.

FdI e FI crescono, mentre la Lega cala: la nuova geografia della destra negli ultimi sondaggi politici Tg La7

Negli ultimi mesi, la geografia politica della destra italiana sta cambiando: anche in questi ultimi sondaggi elettorali SWG si segnala la crisi della Lega e contemporaneamente una crescita importante per FdI e FI.

Il Carroccio perde lo 0,1% e scende al 26,9%, ancora saldamente il primo partito d’Italia, ma con un calo di consensi che prosegue settimana dopo settimana.

Ma la destra può comunque sorridere perché Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua la sua ascesa, guadagnando lo 0,5% e arrivando al 14,5%, mentre Forza Italia sembra sempre di più convincere l’elettorato moderato crescendo dello 0,6% e salendo al 6,3%. Anche Cambiamo di Toti guadagna lo 0,2% e arriva all’1,3%.

La destra unita al momento si trova al 47,7% dei consensi.

Calano tutte le forze di governo negli ultimi sondaggi politici elettorali SWG

Per quanto concerne l’area del centrosinistra e in generale del governo Conte, le forze che lo appoggiano sono praticamente tutte in calo.

Gli ultimi sondaggi politici, annunciati da Enrico Mentana per il Tg di La7, vedono il Partito Democratico perdere lo 0,4% e scendere al 20,2%. Discorso praticamente analogo per il Movimento 5 Stelle che lascia sul terreno lo 0,3% e si ferma al 15,7%, sempre più tallonato da FdI.

Un calo importante si registra anche per la Sinistra che, perdendo lo 0,3%, si ferma al 3,4%; Italia Viva di Renzi va verso la sparizione, scende infatti al 2,7%, con un preoccupante 0,3% rispetto alle precedenti rilevazioni. Interessante, poi, il sorpasso di Azione di Calenda che, con un +0,3%, supera IV e arriva al 2,9%.

Per quanto riguarda le altre forze dell’area di centrosinistra, troviamo +Europa al 2,1% (-0,1%) e i Verdi all’1,7% (+0,2%).

Gli italiani giudicano governo e regioni sulla gestione dell’emergenza: ultimi sondaggi politici Tg La7

Per comprendere l’andamento degli orientamenti di voto di questa settimana, può essere utile discutere i sondaggi sulla gestione dell’emergenza da parte di governo e regioni, così come sono stati posti dagli intervistatori dell’istituto demoscopico SWG.

È stato chiesto agli italiani, in una scala da 1 a 10, come valutano l’operato del governo di fronte alla pandemia da Covid: dall’inizio dell’emergenza si tratta della prima volta che il giudizio scende al di sotto della sufficienza, fermandosi a 5,9. Il 24 aprile era 6,0, mentre il 20 marzo era 6,6.

Interessante poi il dato sulla gestione da parte delle Regioni: il voto più basso lo prendono quelle del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) con 5,1; il Nord Est invece viene valutato positivamente con 7,1, così come le regioni del Sud con il 7,2. Le regioni del Centro arrivano a 6,1, mentre le Isole a 6,0.

