Sondaggi politici oggi 21 gennaio: la destra sovranista non si ferma più

Nella giornata in cui si è deciso per il processo a Salvini per il caso Gregoretti, la destra sovranista – Lega e Fratelli d’Italia – nei sondaggi elettorali SWG per il Tg di La7 si dimostrano in ottima salute e continuano a crescere nei consensi. La decisione di Salvini è stata letta in due modi differenti: la prima è che il leader della Lega vuole mostrarsi come un martire per la nazione in vista delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria e per dare una spallata definitiva al governo giallo-rosso; la seconda è che il leader della Lega avrebbe nelle mani dei documenti capaci di mettere in difficoltà Conte e soprattutto il M5S, che di certo non vive un buon momento e che sta vedendo sfaldarsi la propria compagine parlamentare. Gli ultimi sondaggi politici di oggi 21 gennaio sembrano dare ragione a Salvini.

La destra sovranista vola nei sondaggi elettorali di oggi 21 gennaio

È un dato di fatto che sembra rivelarsi sempre di più: nonostante il passaggio all’opposizione, la Lega di Salvini mostra di essere ancora in buona salute, mentre a crescere in maniera costante e continua è proprio il partito di Giorgia Meloni, che oramai è al di sopra della soglia del 10% e continua a salire nei favori degli italiani. La situazione fotografata dalle rilevazioni elettorali SWG per il Tg di La7 è la seguente: la Lega torna al di sopra del 33% con il 33,2% e facendo segnare un +0,3%; a stupire è ancora una volta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che guadagna ben mezzo punto percentuale e sale al 10,9%. Forza Italia, l’ala moderata della coalizione, continua invece a perdere contatto con gli elettori, lasciando sul campo lo 0,6% e scendendo al 5,2%. Chiude Cambiamo! di Toti con l’1,2% (+0,2%). La destra unita, ragionando in termini di proporzionale puro, sarebbe al 49,5%.

Il governo giallo-rosso bloccato e in crisi: cosa pensano gli italiani nei sondaggi politici oggi 21 gennaio

Un altro dato di fatto riguarda la situazione del governo Conte bis: l’iniziativa legislativa sia governativa sia parlamentare langue, le proposte sono poche e i lavori sembrano essersi bloccati in attesa dei risultati delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna (soprattutto) e in Calabria. Il Partito Democratico, nonostante il ritiro in ‘conclave’ e le svolte annunciate da Zingaretti, non sembra convincere l’elettorato e infatti perde lo 0,2% e si ferma al 18,2%; il M5S, invece, può tirare un sospiro di sollievo perché vede una crescita dello 0,4% arrivando comunque a un modesto 15,6%. Italia Viva di Renzi, che sta facendo di tutto per marcare la propria identità differenziata dal PD, continua a calare nelle rilevazioni, fermandosi a un modestissimo 4,5% e perdendo un ulteriore 0,3%. Arrivando alle altre forze della costellazione del centrosinistra, troviamo la Sinistra al 3,0% (-0,1%), Azione di Calenda al 2,6% (-0,3%), +Europa al 2,0% (+0,4%), Verdi all’1,9% (-0,3%). Una possibile alleanza tra centrosinistra e M5S, sempre ragionando in termini di proporzionale, sarebbe al 48,8%.

