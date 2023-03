Sondaggi politici ad oggi 20 marzo: Fratelli d’Italia, la luna di miele con gli italiani è finita

La luna di miele tra Fratelli d’Italia e gli italiani è terminata? A giudicare dai sondaggi politici dell’ultima Supermedia di YouTrend sembrerebbe proprio di sì, visto il crollo di oltre un punto percentuale per FdI. Prosegue invece l’ottimo momento del Partito democratico. Tutto merito dell’effetto Schlein, la nuova segretaria del partito, che consente ai dem di raggiungere di nuovo quota 19%, andando così a mettere tra sé e i 5 Stelle oltre 3 punti percentuali. Crescono anche Lega e Azione/Italia Viva. Entrambe di quasi mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione di inizio marzo, mentre perde qualcosina Forza Italia, ora sotto la soglia psicologica del 7%.

Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani secondo l’ultima Supermedia di YouTrend

Fratelli d’Italia: 29,2% (-1,2%)

Partito democratico: 19,2% (+2,0%)

Movimento 5 Stelle: 15,9% (-1,1%)

Lega: 9,2% (+0,4)

Azione/Italia Viva: 7,6% (+0,4)

Forza Italia: 6,9% (-0,2).

Sondaggi ad oggi: l’effetto Schlein per il Pd continua

Prosegue dunque l’effetto Elly Schlein per il Partito democratico, che torna a essere la seconda forza politica del Paese dopo aver lasciato per strada punti preziosi negli ultimi mesi all’indomani delle dimissioni dell’ormai ex segretario Enrico Letta.

Per la Schlein un ottimo inizio, culminato anche con la flessione di Fratelli d’Italia. La prima dopo una crescita esponenziale che proseguiva dalle scorse elezioni politiche di settembre.

Il Pd può sperare ora di raggiungere quanto prima quota 20%. Andando così a mettere pressione su Fratelli d’Italia, che sembra intanto aver esaurito la spinta propulsiva dei primi mesi di governo. Non è un caso che FdI sia in controtendenza rispetto alla Lega, con il partito di Salvini in crescita di quasi mezzo punto percentuale.

Lega che probabilmente trae beneficio anche dalla notizia della costruzione nei prossimi anni del ponte sullo stretto di Messina (anche se più di un addetto ai lavori ritiene l’approvazione del decreto un semplice “contentino” della Meloni al leader del Carroccio).

All’interno del Centrodestra si segnala anche la leggera flessione di Forza Italia, che perde lo 0,2% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 2 marzo, indietreggiando al 6,9%. Non un bel segnale per FI, soprattutto nella settimana in cui Azione e Italia Viva insieme mettono a segno un rialzo dello 0,4%, salendo fino al 7,6%. Per il Terzo Polo l’elezione di Elly Schlein a segretaria Pd può trasformarsi in un’ottima occasione per prendere voti da chi non si riconosce nel nuovo progetto spostato in modo sensibile a sinistra del nuovo corso dem. Approfittando anche della momentanea difficoltà di Forza Italia e Fratelli d’Italia.