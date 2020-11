Sondaggi politici oggi 10 novembre: la Lega sprofonda sempre di più, Giorgetti avvisa Salvini

Il dato che colpisce di più in questi ultimi sondaggi politici SWG è sicuramente il continuo sprofondare della Lega che perde ancora circa mezzo punto percentuale. Nel Carroccio sono molti i malumori: nella giornata di ieri, Giorgetti, il numero 2 di Salvini, sembra aver avvisato il Capitano che occorre un cambio di marcia: sulla vicenda Trump si sta consumando il dissidio, per Giorgetti occorre parlare con la nuova amministrazione Biden, mentre Salvini non smette di appoggiare il presidente uscente.

Intanto, l’Italia è divisa in colori e nella giornata di ieri, per il peggioramento della curva del contagio da Covid-19, altre cinque regioni sono passate in zona da gialla ad arancione. Parliamo dell’ Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria, Toscana. La Campania resta invece una sorvegliata speciale e si attende oggi la decisione. In questa clima di rischio epidemia non controllata e non gestibile arrivano i nuovi sondaggi Swg diramati ieri sera nel TG di La 7 condotto da Enrico Mentana.

Sprofonda la Lega, male il PD, cresce FdI: i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali

Sembra essere assodato oramai da alcuni mesi come Salvini non riesca più a interpretare fino in fondo i malumori che serpeggiano nella società civile italiana. La Lega resta ancora il primo partito, ma oramai sta raggiungendo i suoi minimi storici da un paio d’anni a questa parte. Nelle ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto la Lega perde lo 0,5% e scende al 23,3%, mentre Fratelli d’Italia, il vero ‘avversario’ al momento del Carroccio, guadagna lo 0,4% e sale al 16,1%, confermandosi terza forza nel paese.

Nell’area di centrodestra si segnala poi il calo anche di Forza Italia, nonostante lo sforzo di conciliazione di Silvio Berlusconi: il partito perde lo 0,2% e scende al 6,0%.

Chiude Cambiamo di Toti con l’1,1% e un calo dello 0,1%, restando ovviamente al di sotto della soglia di sbarramento.

Per quanto riguarda, invece, l’area che appoggia il governo Conte bis, si segnala ancora un calo del Partito Democratico, che perde lo 0,4% e scende al 20,4%. Il Movimento 5 Stelle sembra tenere, ma è chiaro che i consensi non siano più quelli di una volta: con un calo dello 0,1%, i pentastellati si fermano al 14,9%.

In leggera crescita, invece, la Sinistra che passa dal 3,6% al 3,8%, facendo segnare un +0,2%, così come Italia Viva che cresce con lo stesso differenziale e arriva al 3,5%. In calo Azione di Calenda che perde lo 0,1% e scende al 3,1%. Cresce +Europa con il 2,6% di consensi (+0,2%), così come i Verdi che tornano al 2,0% (+0,3%). La situazione delle alleanze al momento è la seguente: l’opposizione è al 45,4%, le forze che sostengono il governo sono al 42,6%. La destra dunque è in calo e adesso il differenziale è al di sotto del 3%.

