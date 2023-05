Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani ad oggi 15 maggio 2023

Monitor Italia ha da poco diffuso i nuovi sondaggi politici dell’istituto Tecné-Dire. Al momento le posizioni di vertice non cambiano, ma non mancano le sorprese dell’ultimo minuto. Se il centrodestra può sorridere, anche la coalizione di Elly Schlein può considerarsi in buona forma, nonostante questa settimana non sia stata semplice. Intanto la fiducia nella premier Giorgia Meloni è in calo di mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione, per un totale del 53,2 per cento. Chi non ha fiducia rappresenta invece il 47,4% degli intervistati. Oggi, oltretutto si concluderanno le elezioni comunali in molti comuni italiani per l’elezione del sindaco e anche questo sarà un importante banco di prova.

Di seguito i risultati dei sondaggi Tecné-Dire aggiornati all’inizio di questa nuova settimana di maggio.

Ecco i risultati degli ultimi sondaggi politici dell'istituto Tecnè-Dire diffusi da Monitor Italia.

Fratelli d’Italia: 29,3% (=)

Pd: 19,6% (=)

Movimento 5 Stelle: 15,9% (+0,2)

Lega: 9,0% (+0,1)

Forza Italia: 8,5% (-0,2)

Azione: 4,5% (-0,1)

Sinistra/Verdi: 2,9% (-0,2)

Italia Viva: 2,6% (+0,1)

+Europa: 2,3% (-0,1).

Fratelli d’Italia non cresce né rallenta, restando stabile poco sopra il 29%. È il primo dato che emerge dalle intenzioni di voto aggiornate a metà metà. Nessuna novità eclatante nemmeno sul fronte del Partito democratico. I dem sono stabili al secondo posto, con un distacco che si conferma al di sotto del 10%. FdI e dem che dovrebbero essere le due principali forze politiche anche alle più recenti elezioni di questo fine settimana.

Chi prova a risalire è invece il Movimento 5 Stelle. Non si tratta di un episodio casuale, ma coincide con la mini campagna elettorale che ha visto Giuseppe Conte in veste attiva di capo politico del Movimento. Una figura come Conte può aiutare i 5 Stelle a recuperare quantomeno terreno rispetto al Partito democratico, anche se è ancora presto pensare a una rincorsa a Fratelli d’Italia, a meno che il centrodestra non finisca per implodere su se stesso durante la legislatura.

Staremo a vedere, intanto i pentastellati si godono il segno positivo che li riporta intorno al 16%, separati da oltre 3 punti percentuali rispetto al Partito democratico.

Veleggia invece intorno al 7% il Terzo Polo, somma dei voti presi dai due partiti – Azione e Italia viva – negli ultimi sondaggio Tecnè-Dire. Un ulteriore ribasso intanto viene fatto segnare da Sinistra Italiana/Verdi. Complice la flessione dello 0,2%, Sinistra e Verdi indietreggiano fino a sotto quota 3%. Una percentuale del tutto simile a quella di Italia Viva se presa singolarmente, mentre oltre un punto e mezzo percentuale separa Calenda dalla principale forza di sinistra all’interno della coalizione. Per concludere, + Europa rimane intorno a una percentuale compresa tra il 2 e il 2 mezzo per cento. Fratelli d’Italia, insomma, resta stabile al primo posto ma senza un a reale crescita secondo gli ultimi sondaggi politici dell’istituto Tecné-Dire. Anche per il Pd non si nota una crescita e si mantiene stabile al secondo posto, mentre il Movimento 5 Stelle prova a salire con un +0,2.