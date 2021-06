Sondaggi politici elezioni Roma: la situazione a fine giugno

I sondaggi politici sulle elezioni amministrative di Roma elaborati dall’istituto Tecnè vedono al primo posto Enrico Michetti con il 35%, e una forbice compresa fra il 33 e 37%. Paga cinque punti percentuali il candidato del Pd Roberto Gualtieri, dato al 30% con una forbice tra il 28 e 32%. Lontanissima Virginia Raggi: l’attuale sindaco della capitale insegue al 16%, con una forbice compresa tra il 13 e 17%. A un solo punto percentuale dalla Raggi troviamo Carlo Calenda, espressione del Centro e leader del partito politico Azione, la cui forbice va dal 13 al 17%.

Sondaggi politici: conosciamo i candidati a sindaco di Roma

Enrico Michetti, nome forte del Centrodestra in ticket con Simonetta Martone, è professore di diritto degli Enti Locali presso l’Università di Cassino e speaker radiofonico, oltre a direttore de La gazzetta amministrativa e del Quotidiano della Pubblica amministrazione. Giorgia Meloni lo ha ribattezzato “signor Wolf, risolve problemi”.

Roberto Gualtieri ha dalla sua due mandati al Parlamento europeo e l’incarico di ministro dell’Economia durante il governo Conte-bis, quando al governo il Movimento 5 Stelle si schierò al fianco del Partito democratico e Italia Viva. Nato e cresciuto nel quartiere di Monteverde, Gualtieri insegna Storia Contemporanea all’Università di Roma La Sapienza in qualità di professore associato, dopo una laurea con 110 e lode in Lettere e un dottorato di ricerca in storia contemporanea a San Marino.

Virginia Raggi e Carlo Calenda

Virginia Raggi si appresta a salutare la poltrona di primo cittadino dopo un mandato tra luci e ombre. Dopo essere cresciuta in zona Appio, ha conseguito nel 2003 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, specializzandosi in diritto giudiziale, stragiudiziale e civile.

All’inizio è stata praticante nello studio del noto avvocato Cesare Previti, successivamente è passata a esercitare la professione di legale presso lo studio di Pieremilio Sammarco.

Carlo Calenda è il quarto candidato a sindaco di Roma. Cresciuto nel rione Prati, si laurea in Giurisprudenza con 107/110 all’Università La Sapienza. L’inizio della sua carriera professionale è in Ferrari, dove diventa responsabile gestione relazioni con le istituzioni finanziarie e i clienti. In seguito passa Sky Italia come responsabile marketing, per poi essere nominato assistente del presidente di Confcommercio dal 2004 al 2008. In politica è stato viceministro dello sviluppo economico dei governi Letta e Renzi, sempre con Renzi (e poi con Gentiloni) ha ricoperto il ruolo di ministro dello sviluppo economico.

