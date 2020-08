Sondaggi politici Elezioni Regionali 20-21 settembre: chi piange e chi sorride nelle ultime rilevazioni

Nelle giornate del 20 e del 21 settembre si terranno le Elezioni Regionali in sei regioni: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali l’opposizione sarebbe in vantaggio in almeno quattro regioni.

Come si sottolinea spesso, le elezioni amministrative non andrebbero considerate come un referendum sull’operato del governo nazionale, ne è un segnale ad esempio il risultato plebiscitario che si attende in Veneto, con Luca Zaia che potrebbe non solo raccogliere quasi l’80% delle preferenze, ma con la sua lista battere addirittura la Lega di Salvini.

Ma un contraccolpo sulla politica nazionale ci sarà sicuramente, le mancate alleanze nella maggior parte delle regioni tra PD e M5S non sono un buon segnale per il paese: le scadenze che attendono il nostro paese, soprattutto per quanto riguarda i piani sulla gestione dei fondi europei, fanno pensare che molto difficilmente si potrà aprire una crisi di governo. Più probabile un rimpasto, ma difficile capire in che termini.

Elezioni Regionali in Veneto: Luca Zaia domina nei sondaggi politici

Gli ultimi sondaggi Winpoll-CISE sulle Elezioni in Veneto parlano di risultato record per il governatore uscente: l’ex ministro dell’Agricoltura potrebbe raggiungere il 76,8% di consensi. Un dato da non sottovalutare, per gli equilibri interni nella Lega, è il fatto che la lista personale di Zaia è data oltre il 33% contro circa il 26% della lista ‘ufficiale’ della Lega di Salvini.

Il ‘suicidio’ del centrosinistra nelle Regionali in Puglia: gli ultimi sondaggi vedono avanti Fitto

Nelle Elezioni Regionali in Puglia si potrebbe consumare un vero e proprio suicidio per le forze che appoggiano il governo Conte bis, a causa della mancata alleanza tra PD e M5S. La situazione, stando agli ultimi sondaggi EMG Acqua, sarebbe la seguente:

Fitto (centrodestra): 43,5%

Emiliano (centrosinistra): 37,5%

Laricchia (M5S): 12,5%

Scalfarotto (Italia Viva): 5%

È chiaro che un’alleanza allargata avrebbe portato Emiliano alla rielezione.

Elezioni Regionali nelle Marche: nei sondaggi, il secondo ‘suicidio’ del centrosinistra

Un discorso molto simile vale per le Elezioni Regionali nelle Marche, secondo gli ultimi sondaggi Tecnè, la situazione sarebbe la seguente:

Acquaroli (FdI – centrodestra): 43,5%-47,5%

Mangialardi (centrosinistra): 36%-40%

Candidato del M5S: 12,5%-16,5%

Sondaggi Regionali in Liguria: Toti verso la riconferma

Nelle Elezioni Regionali in Liguria, le ultime rilevazioni Tecnè danno in vantaggio il candidato del centrodestra:

Toti (centrodestra): 51%-55%

Sansa (PD-M5S): 39%-43%

L’unica incognita segnalata dai sondaggi è l’elevato numero di indecisi, il 41%, che potrebbe anche riavvicinare i due contendenti.

La Campania nelle mani dello sceriffo De Luca secondo gli ultimi sondaggi

Le Elezioni Regionali in Campania non dovrebbero riservare sorprese e portare alle rielezione del governatore uscente, anche se le distanze con l’avversario si stanno riducendo sempre di più (sondaggi Tecnè):

De Luca (centrosinistra): 42,5%-46,5%

Caldoro (centrodestra): 37%-41%

Ciarambino (M5S): 13%-17%

Le Elezioni Regionali in Toscana sono la vera sfida: i sondaggi più equilibrati

In Toscana, regione rossa per eccellenza, si gioca una partita importante: Matteo Salvini, che è già in tour per la campagna elettorale, punta fortemente a conquistare una regione dal forte valore simbolico. Ecco la situazione al momento:

Giani (centrosinistra): 44%-48%

Ceccardi (centrodestra): 38,5%-42,5%

Galletti (M5S): 6%-10%.

Potrebbe interessarti anche: Sondaggi politici sulle elezioni regionali Toscana: Eugenio Giani non è così sicuro di vincere

[email protected]