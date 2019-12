Sondaggi politici elettorali oggi 10 dicembre: calo Lega e FdI, focus plastic tax e ‘sardine’

Battuta d’arresto per la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia di Meloni, secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali del Tg di La7: le forze politiche di governo, però, non sorridono e la maggioranza dell’elettorato sembra guardare comunque sempre a destra. L’esecutivo è alle prese con gli ultimi emendamenti alla manovra finanziaria soprattutto dopo che la ‘plastic tax’ e la ‘sugar tax’ subiranno un ritardo nella loro applicazione (la prima è rinviata al 1° luglio, la seconda al 1° ottobre): l’istituto demoscopico Swg ha chiesto agli italiani cosa pensano della tassa sulla plastica e la risposta è che l’elettorato è più ambientalista di chi governa. Un ultimo focus, in questi sondaggi, riguarda le ‘sardine’ e la riflessione che ne viene fuori è sicuramente interessante.

Lega e FdI piangono, ma il governo non ride: ultimi sondaggi politici elettorali oggi 10 dicembre

Iniziamo la nostra analisi con i risultati che riguardano l’area della destra: la Lega perde lo 0,8% e scende al 33% netto, si tratta sicuramente di un’oscillazione importante, ma il partito di Salvini resta nettamente e con forza la prima forza in Italia; FdI frena la corsa delle ultime settimane e perde uno 0,2%, scendendo al 9,8%; Forza Italia guadagna proprio lo 0,2% e sale al 5,3%; infine Cambiamo! di Toti è all’1,2%, segnando un +0,2%. Tutte le forze del centrodestra arriverebbero al 49,3%.

I sondaggi per l’area di governo e in generale il centrosinistra non danno però i risultati sperati: il PD guadagna lo 0,3% e arriva al 18%, ma il M5S resta stabile al 15,5%, segnale che la crisi non è ancora finita; anche Italia Viva di Renzi continua a perdere (del resto lo scandalo che sta coinvolgendo il leader non è di poco conto) e scende al 4,6% (-0,3%); Azione di Calenda conferma il trend positivo salendo dello 0,2% e arrivando al 3,5%; le altre forze della sinistra vedono Sinistra Italiana/Mdp al 3,2% (-0,1%), i Verdi al 2,2% (+0,2%) e +Europa all’1,5% (-0,1%). Il centrosinistra con il M5S vale al momento il 48,5%.

‘Plastic tax’ e ‘sardine’: gli italiani spiegano cosa ne pensano negli ultimi sondaggi politici

Ma cosa ne pensano gli italiani della ‘plastic tax’? la domanda è stata posta negli ultimi sondaggi politici elettorali di oggi 10 dicembre e la risposta potrà sembrare sorprendente: il 45% ha risposto che si tratta di una tassa che va introdotta, mentre il 39% è contrario e il 16% risponde che ‘non sa’. La battaglia di Renzi per il suo rinvio, insomma, non trova grande seguito negli italiani, che si mostrano ben più ambientalisti di quanto si potrebbe ritenere – la politica dovrebbe comprendere che il cosiddetto ‘popolo’ presenta probabilmente istanze più avanzate rispetto a chi li governa.

Un’altra analisi interessante riguarda le cosiddette ‘sardine’: l’8% degli italiani si identifica fortemente con il movimento, il 17% dichiara di identificarsi abbastanza, il 14% si definisce ‘simpatizzante’. In tutto si arriva al 39%. Cosa significa? Si dovrebbe probabilmente effettuare un sondaggio incrociato con le intenzioni di voto: la sensazione è che l’entrata in politica delle ‘sardine’ sortirebbe l’effetto di catalizzare i voti dispersi del centrosinistra, senza nulla togliere alla destra – difficile, per il momento, immaginare che possa spostare davvero l’elettorato da destra verso sinistra.

