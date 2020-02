Sondaggi politici al 6 febbraio: crolla la fiducia in Salvini e Di Maio, sprint della Meloni

Gli ultimi sondaggi politici dell’istituto Piepoli condotti per la trasmissione Povera Patria (ottava puntata, in onda su Rai Due) certificano il crollo della fiducia in Matteo Salvini e Luigi Di Maio da parte dei cittadini italiani. Netto il calo del leader della Lega, in flessione di due punti percentuali rispetto alla rilevazione dello scorso mese (dal 32 al 30 per cento).

Di Maio in caduta libera

Salvini paga la sconfitta elettorale subita in Emilia Romagna, dove si era detto sicuro che sarebbe arrivato un avviso di sfratto per il governo a livello nazionale. In realtà il Partito democratico ha serrato le file confermandosi primo partito sia in Emilia Romagna che in Calabria.

Crollo per Luigi Di Maio, che perde fino a 3 punti percentuali passando dal 24 al 21 per cento. L’attuale ministro degli Esteri si è dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle, a pochi giorni dalla debacle in Emilia Romagna e Calabria alle ultime Regionali, dove il Movimento 5 Stelle è finito dietro i principali avversari politici staccato di numerosi punti percentuali.

Sorpasso Giorgia Meloni

Con l’1 per cento guadagnato in un mese, Giorgia Meloni compie il sorpasso su Matteo Salvini superandolo nella classifica di gradimento dei leader redatta dall’istituto di ricerca Piepoli per Povera Patria. A distanza di un anno, è possibile sciogliere qualsiasi dubbio sulla tenuta di Fratelli d’Italia e della leader Giorgia Meloni, pronta con il suo partito a mettere nel mirino il Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte stabile

Secondo, dietro soltanto il Presidente della Repubblica, Giuseppe Conte rimane stabile al 45 per cento. Lo separano 12 punti percentuali rispetto al Capo dello Stato, mentre il vantaggio sulla Meloni è nell’ordine dei 14 punti. Lontano anche Nicola Zingaretti, che con il 29 per cento è però vicino a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, oltre a essere davanti a Di Maio e Matteo Renzi (fanalino di coda con 13 punti, alle spalle di Silvio Berlusconi con il 18 per cento e lo stesso Calenda con il 18 per cento).

