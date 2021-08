Sondaggi politici al 31 agosto: vola il M5S di Conte, la Lega sempre più in crisi

Mentre l’Italia è attraversata dalle manifestazioni contro il Green Pass e la vaccinazione, i sondaggi politici SWG raccontano una situazione politica che si sta evolvendo. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, sembra incontrare il consenso degli elettori e i pentastellati guadagnano in tre settimane quasi un punto percentuale.

Se il Partito Democratico sembra oramai non guadagnare né perdere nulla, la Lega di Salvini cede un altro mezzo punto percentuale e vede allontanarsi gli amici/nemici di Fratelli d’Italia, che comunque restano stabili senza accrescere i consensi.

È possibile che la situazione che si sta venendo a creare in Afghanistan abbia un ulteriore impatto e lo dimostrano le risposte che gli italiani hanno dato al sondaggio politico SWG: il 42% è per l’accoglienza ampia, mentre il 42% è per l’accoglienza limitata; il 40% ritiene che non bisogna considerare i talebani come interlocutori, mentre il 36% concorda con l’idea di dialogare con il regime talebano.

Gli orientamenti di voto nelle ultime rilevazioni dei sondaggi politici SWG per il Tg di La7

La prima conferma che arriva dai sondaggi politici SWG è che Fratelli d’Italia risulta essere stabile rispetto alle ultime rilevazioni degli inizi di agosto con il risultato complessivo di 20,6%. Resta saldamente il primo partito d’Italia, anche perché la Lega ha perso lo 0,5% ed è scesa al 19,8%, al di sotto della soglia psicologica del 20% di consensi. Questa volta non c’è stato il classico travaso di voti possibili tra le due forze della destra. Il Partito Democratico guadagna appena un decimale, passando dal 19,0% al 19,1% con la Lega distante poco più di mezzo punto percentuale. Le prime tre forze politiche italiane sono divise da appena un punto e mezzo percentuale, segnale di un grande equilibrio.

Importante balzo in avanti nei sondaggi politici per il Movimento 5 Stelle. La leadership di Giuseppe Conte evidentemente sembra essere convincente, in quanto il movimento è cresciuto dello 0,8% ed è arrivato al 16,3%. È possibile che le polemiche intorno al reddito di cittadinanza, che la Lega vorrebbe in qualche modo cancellare (o riformare al punto da renderlo irriconoscibile), diano nuova linfa vitale ai 5 Stelle.

Per quanto concerne i partiti minori, troviamo Forza Italia al 7,0% (+0,2%) e Azione al 3,7% (-0,2%), si tratta degli ultimi due partiti che entrerebbero in Parlamento. Sinistra Italiana resta stabile al 2,7%, mentre Italia Viva sarebbe al 2,4% (+0,2%)i. Mdp/Art. 1 è stabile al 2,3%, +Europa è al 2,0% (+0,2%), i Verdi all’1,6% (-0,4%), Coraggio Italia all’1,0% (-0,1%), Altre Liste all’1,5% (-0,3%). Stabile la quota degli indecisi al 42,0%.

