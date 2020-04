Sondaggi politici al 30 aprile: promossi e bocciati per l’emergenza coronavirus

Il Sole 24 Ore ha commissionato all’istituto di ricerca Winpoll alcuni sondaggi politici sull’emergenza coronavirus. Tra le domande più interessanti poste da Winpoll agli intervistati quelle relative ai promossi e bocciati in relazione al loro operato.

I personaggi politici più apprezzati dagli italiani durante la crisi del coronavirus

A sorpresa Luca Zaia è il personaggio politico più apprezzato secondo gli ultimi sondaggi politici di Winpoll. Il Governatore del Veneto con il 46 per cento è davanti al premier Giuseppe Conte, secondo con il 35 per cento delle preferenze. Sul gradino più basso del podio si piazza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il 32 per cento. Se si esclude il Presidente del Consiglio, il primo politico vero nella lista Winpoll è Giorgia Meloni con il 28 per cento delle preferenze. Sopra il 20 per cento (23%) anche il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Raccoglie il 20 per cento delle preferenze infine Vincenzo De Luca, Governatore della Campania.

Tra i bocciati Salvini, Zingaretti, Di Maio e Renzi

Sotto il 20 per cento si trovano alcuni dei principali protagonisti della politica italiana. Primo della lista, con il 19 per cento, Matteo Salvini. Il segretario della Lega Nord paga 9 punti percentuali rispetto alla Meloni. Indietro anche Attilio Fontana (17 per cento). Il Governatore della Lombardia paga evidentemente il fatto che la sua Regione sia stata tra le più colpite a livello europeo. Tra i bocciati anche Silvio Berlusconi (11 per cento), nonostante il suo partito sia però in ascesa stando alle ultime intenzioni di voto rilevate questa settimana (tra cui la Openmedia della redazione Open). Tre gli altri politici sotto il 10 per cento: Zingaretti (9), Di Maio (8) e Renzi (7). Notte fonda quindi per il segretario nazionale del Partito democratico, l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e l’ex Presidente del Consiglio, oggi alla guida del partito Italia Viva.

