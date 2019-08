Sondaggi politici al 26 agosto: crollo della Lega, Salvini paga la crisi di governo

I sondaggi politici di Winpool-Sole 24 Ore delineano una nuova importante realtà. La Lega Nord non ha più le certezze acquisite negli ultimi mesi, arrivando a perdere qualcosa come 5 punti percentuali. Mai così male il Carroccio, che evidentemente paga la crisi di governo innescata a Ferragosto dal segretario Matteo Salvini. Il Carroccio scende dal 38,9 per cento del 30 luglio scorso al 33,7 per cento di fine agosto, in calo del 5,2 per cento.

Pd e M5S rialzano la testa

Inoltre soltanto il 44 per cento degli elettori si dice favorevole al ritorno alle urne in autunno, un altro dato su cui i leghisti dovranno riflettere nel corso delle prossime ore, decisive per la formazione di un nuovo governo.

Partito democratico e Movimento 5 Stelle sono le due forze su cui sono accesi i riflettori della politica da un paio di settimane. La convinzione degli addetti ai lavori è che alla fine un governo giallorosso sia possibile, nonostante il ventilato veto del Pd di Nicola Zingaretti sul nome di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio. L’ultimo sondaggio Winpool-Sole 24 Ore vede i dem salire al 24 per cento, in rialzo dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione di fine luglio, mentre i 5 Stelle recuperano l’1,8 per cento passando dal 14,8 al 16,6 per cento in meno di un mese.

Fratelli d’Italia avanza, male FI

Nell’area del Centrodestra l’unico partito che avanza è quello guidato da Giorgia Meloni, mentre continua la crisi di Forza Italia. Fratelli d’Italia, secondo il sondaggio elaborato da Winpool per Il Sole 24 Ore, passa all’8,3 per cento (rialzo dello 0,9 per cento). Si tratta di una percentuale record per FdI. Male, invece, Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi è ai minimi termini, in calo dal 6,7 al 6,6 per cento. Rispetto a Fratelli d’Italia, gli azzurri non riescono a incanalare consenti nemmeno dopo l’esito negativo degli ultimi sondaggi per la Lega Nord, partito di riferimento all’interno della coalizione di Centrodestra.

