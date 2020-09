Sondaggi politici al 24 settembre: Lega stacca Pd, balzo in avanti di Italia Viva

Tecnè è uno dei primi istituti a riportare i sondaggi politici all’indomani delle elezioni Regionali, con il Centrodestra che ha sottratto ai rivali del Centrosinistra le Marche, senza però riuscire a sfondare in Toscana come invece suggerito da alcune previsioni alla vigilia del voto. La narrazione del post voto, anche alla luce del risultato conseguito al Referendum sul taglio del numero dei parlamentari, vede il Governo uscire rafforzato, nonostante ad oggi 15 regioni su 20 siano governate da Presidenti di Centrodestra. Ecco cosa ne pensano gli italiani secondo i dati raccolti da Tecnè all’indomani del voto di domenica e lunedì.

Le intenzioni di voto degli italiani al 24 settembre secondo i dati Tecnè

Lega Nord: 26,2%

Pd: 20,1%

Fratelli d’Italia: 16,1%

M5S: 15,7%

Forza Italia: 7,5%

Italia Viva: 3,5%

La Sinistra: 2,5%

Azione: 1,8%

Più Europa: 1,8%

Verdi: 1,6%

Astensione/incerti: 41,3%

Lega saldamente al comando

Sono 6 i punti di vantaggio che la Lega ha sul Partito democratico, fermo alla soglia del 20,1%. Il Carroccio, alle ultime Regionali, ha dimostrato di tenere fede al ruolo di primo partito in Italia, anche se i sondaggi che assegnavano al partito di Matteo Salvini percentuali superiori al 30% appartengono ormai al passato.

Fratelli d’Italia davanti al Movimento 5 Stelle

Sentimenti contrastanti in casa M5S. Se è vero che il Referendum è stato un successo, lo stesso non si può dire per i dati raccolti sia alle Regionali che alle amministrative, con un unico candidato sindaco portato al secondo turno. Festeggia invece Fratelli d’Italia, dopo l’impresa nelle Marche, ora governate da Francesco Acquaroli.

Italia Viva emerge dal fondo

Torna un po’ a respirare Italia Viva. L’ultimo sondaggio Tecnè assegna al partito di Matteo Renzi il 3,5%, una percentuale che gli permette di staccare di un punto esatto percentuale La Sinistra e di quasi due punti Azione, Più Europa e Verdi, con quest’ultime tre forze politiche tutte sotto il 2%.

Leggi anche: Referendum ed elezioni regionali/comunali 2020: come si vota all’estero per corrispondenza

[email protected]