Sondaggi politici al 21 novembre: volano Lega e FdI, male il M5S

Lega Nord e Fratelli d’Italia trascinano la coalizione di Centrodestra a una nuova percentuale da record, secondo quanto raccolto dai sondaggi politici condotti dall’istituto Index Research per la trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7. Ancora in calo, invece, il Movimento 5 Stelle, che conferma il trend negativo delle ultime settimane.

Nuovo record per la coalizione di Centrodestra

Perde qualcosa anche Italia Viva di Matteo Renzi, al contrario del Partito democratico che recupera qualcosa rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. Impercettibili i cambiamenti invece per le minoranze politiche (+Europa, Verdi e Sinistra).

I sondaggi politici elettorali di Index Research vedono il Centrodestra raggiungere un nuovo record grazie all’ascesa di Lega e Fratelli d’Italia. Il partito di Matteo Salvini cresce dello 0,3 per cento, portandosi al 34,0 per cento. Ancora meglio Fratelli d’Italia, che guadagna quasi mezzo punto percentuale dall’ultima rilevazione, portandosi al 9,0 per cento. Stabile, invece, Forza Italia, con il partito di Silvio Berlusconi che conferma la stessa percentuale di sette giorni fa (6,4 per cento). A livello di coalizione, il Centrodestra sale quindi di 0,7 punti percentuali, portandosi al 49,4 per cento, a un passo dunque dalla soglia del 50 per cento.

Forze politiche di governo: sorride soltanto il Pd

Il Partito democratico è l’unica forza politica di governo a sorridere nella terza settimana di novembre, con una crescita dello 0,2 per cento (dal 19,3 al 19,5 per cento). Male, invece, il Movimento 5 Stelle, in flessione dello 0,6 per cento. Rispetto al panorama politico italiano, il Movimento di Beppe Grillo e Luigi Di Maio è quello maggiormente in difficoltà. In calo anche Italia Viva. La nuova formazione politica di Matteo Renzi non riesce a decollare e perde lo 0,2 per cento in una settimana, passando dal 5,0 al 4,8 per cento.

