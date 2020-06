Sondaggi politici al 13 giugno: Lega e Pd giù, Italia Viva recupera

YouTrend ha reso disponibile la supermedia dei sondaggi politici relativa alla seconda settimana di giugno. Gli istituti demoscopici considerati per questa settimana sono stati EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, Quorum, SWG e Tecnè. Il partito peggiore è la Lega Nord, che arretra ancora dello 0,3%, portandosi al 26% netto. Male anche il Partito democratico: rispetto alla supermedia di due settimane fa, i dem lasciano per strada lo 0,2%. Rialza la testa invece Italia Viva: il partito di Matteo Renzi recupera lo 0,2% distanziando di nuovo La Sinistra (in flessione dello 0,1%) e mantenendo un margine relativo da Azione, in forte ascesa in quest’ultimo periodo (come conferma il trend positivo dell’ultima settimana appena trascorsa).

Le intenzioni di voto registrate dall’ultimo sondaggio YouTrend nella seconda settimana di giugno:

Lega Nord: 26,% (-0,3) Pd: 20,4% (-0,2) M5S: 16,1% (+0,2) Fratelli d’Italia: 14,6% (+0,1) Forza Italia: 7,0% (-0,1) Italia Viva: 3,2% (+0,2) La Sinistra: 2,6% (-0,1) Azione: 2,5% (+0,2) Verdi: 1,8% (+0,1) PiùEuropa: 1,8% (+0,1)

M5S e Fratelli d’Italia con il segno +

La supermedia YouTrend per Agi attesta al Movimento 5 Stelle una crescita dello 0,2%. Con questo risultato, i grillini tornano sopra il 16%, allentando così la pressione sempre più forte del partito Fratelli d’Italia. Anche questa settimana, FdI guadagna qualcosa (+0,1%), raggiungendo una media pari al 14,6%. In un recente sondaggio pubblicato questa settimana da Quorum, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è risultata la più amata dall’elettorato di Centrodestra, staccando Luca Zaia (governatore del Veneto) e lo stesso Matteo Salvini.

Rimane pressoché stabile Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si attesta al 7% netto, perdendo un impercettibile 0,1% rispetto allo stesso dato fatto registrare in occasione della supermedia pubblicata a fine maggio. Tornando al sondaggio Quorum di questa settimana, la leadership carismatica di Berlusconi non sembra più fare effetto tra gli elettori della coalizione di Centrodestra, con una fiducia sotto al 50%.

