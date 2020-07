Sondaggi politici al 10 luglio: plebiscito per Luca Zaia tra i Presidenti delle Regioni

Il 70% dei veneti voterebbe di nuovo Luca Zaia come Presidente della Regione, quasi il 20% in più rispetto al 2015, anno di elezione dell’attuale Governatore del Veneto. È questo uno dei dati più interessanti dei nuovi sondaggi politici dell’istituto Noto diffusi dal Sole 24 Ore.

Luca Zaia in pole

Noto ha chiesto a un campione di 1.000 persone per ogni regione se voterebbe a favore o meno dell’attuale Presidente. In media, gli intervistati hanno dato giudizi positivi sull’operato della Presidenza della Regione, anche se non sono mancate le eccezioni negative, su tutte quelle della Lombardia e della Puglia.

Le intenzioni di voto dei sondaggi Noto al 10 luglio

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto: 70,0% (+19,9) Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia: 59,8% (+2,7) Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria: 57,0% (-0,5) Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria: 55,0% (-0,3) Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna: 54,0% (+2,6) Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo: 49,4% (+1,4) Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte: 48,8% (-1,1) Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria: 48,0% (+13,6) Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna: 48,0% (+0,2) Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana: 46,0% (-2,0) Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: 46,0% (+4,9) Sebastiano Musumeci, Presidente della Regione Sicilia: 45,8% (+6,0) Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: 45,3% (-4,4) Donato Toma, Presidente della Regione Molise: 44,0% (+0,5) Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata: 40,6% (+0,8) Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche: 40,0% (-1,1) Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia: 40,0% (-7,1) Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio: 31,0% (-1,9)

*In Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige non c’è l’elezione diretta del Presidente della Regione, per questo motivo nella classifica redatta da Noto non compaiono i Governatori delle due Regioni.

Leggi anche: Sondaggi politici al 9 luglio: Lega conferma il vantaggio sul Pd

[email protected]