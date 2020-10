Sondaggi politici al 1 ottobre, tra Lega e Pd meno di 3 punti di differenza

Torna l’appuntamento con i sondaggi politici dell’istituto Bidimedia, i primi di questo mese d’ottobre. Sottolineiamo che le intenzioni di voto fanno riferimento al post elezioni di una settimana e mezzo fa. Prima posizione per la Lega Nord, data al 25,5%. Se la leadership per il partito di Matteo Salvini non è ancora in discussione, è innegabile come la vera novità sia la distanza ormai risicata tra il Carroccio e i dem. Infatti, in seconda posizione troviamo il Partito democratico al 22,2%, dunque con un margine da recuperare sulla Lega inferiore ai 3 punti percentuali.

Intenzioni di voto Bidimedia al 1 ottobre 2020

Lega 25,5%

Partito democratico: 22,2%

Fratelli d’Italia: 15,4%

M5S: 14,0%

Forza Italia: 5,9%

Italia Viva: 3,1%

Liberi e Uguali: 2,8%

Azione: 2,6%

Europa Verde: 1,8%

Più Europa: 1,4%

Sul podio Fratelli d’Italia

Intanto, confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni, che da circa dieci giorni governa la regione delle Marche dopo la vittoria del suo candidato alle scorse elezioni, è terzo con il 15,4%. Il divario tra FdI e i 5 Stelle è nell’ordine di un punto e mezzo percentuale, con il Movimento di Beppe Grillo che si ferma soltanto al 14%.

Lontanissime tutte le altre forze politiche. Quinta posizione per Forza Italia, che non riesce a sfondare il muro del 6%. A debita distanza si mantiene Italia Viva, non particolarmente brillante alle ultime elezioni come conferma d’altronde il dato nazionale (di poco superiore al 3%). Il partito di Matteo Renzi rimane comunque davanti a Liberi e Uguali (2,8%) e Azione di Carlo Calenda, da cui può contare ancora su mezzo punto percentuale di vantaggio. Nelle retrovie, infine, Europa Verde e Più Europa, entrambe sotto la soglia del 2%.

Vedremo i prossimi giorni se e come cambieranno gli ultimi dati.

