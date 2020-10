Anche i sondaggi politici dell’istituto di ricerca Tecnè confermano una distanza inferiore di quattro punti percentuali tra Lega Nord e Partito democratico, con in testa sempre il partito di Matteo Salvini ma stabilmente al di sotto della soglia del 25%. Il Carroccio, rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 18 luglio, perde lo 0,3 per cento, mentre dall’altra parte il Partito democratico recuperare lo 0,2% portandosi a un valore pari al 20,4.

Le intenzioni di voto degli italiani secondo Tecnè all’8 ottobre 2020

Lega Nord: 24,1% (-0,3)

Partito democratico: 20,4% (+0,2)

Fratelli d’Italia: 16,7% (+0,4)

Movimento 5 Stelle: 15,5% (-0,3)

Forza Italia: 8,0% (-0,4)

Italia Viva: 3,3% (+0,8)

La Sinistra: 3,3% (+0,1)

Azione: 2,4% (-0,1)

Più Europa: 1,9% (-0,1)

Verdi: 1,5% (-0,1)

Fratelli d’Italia al terzo posto

Nel Centrodestra riflettori ancora accesi su Fratelli d’Italia, che alle ultime elezioni regionali ha avuto la forza di strappare al Partito democratico la regione Marche attraverso la candidatura di Francesco Acquaroli. Rispetto alle ultime intenzioni di voto dello scorso luglio, il partito di Giorgia Meloni conferma il trend positivo guadagnando un altro 0,4% e portandosi ormai al ridosso della soglia del 17 per cento.

Prosegue, invece, il momento di difficoltà per il Movimento 5 Stelle, dopo che nelle ultime elezioni i dati non sono stati brillanti (per usare un eufemismo). La flessione tra l’estate e l’ultima rilevazione di inizio ottobre è dello 0,3%, con il nuovo dato complessivo pari a 15,5 punti percentuali.

Lontanissimo c’è Forza Italia, in calo di quasi mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione. La notizia positiva è che Tecnè assegni ancora un punteggio più alto a livello nazionale a FI di quanto invece visto alle Regionali di settembre.

Infine, segnaliamo la crescita dello 0,8% di Italia Viva, con Matteo Renzi che può sorridere di fronte alle performance delle altre forze politiche di sinistra.

Vedi anche: Sondaggi politici al 7 ottobre, vola il PD, la Lega perde ancora colpi

[email protected]