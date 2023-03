Sondaggi politici 8 marzo, Fratelli d’Italia perde colpi, ma gli altri partiti fanno peggio

Non è affatto positivo il momento per i partiti di vertice. I sondaggi politici aggiornati ad oggi, mercoledì 8 marzo, ci dicono che perfino Fratelli d’Italia inizia a perdere colpi, registrando un -4% di voti rispetto alla scorsa settimana. Stavolta ci siamo affidati agli studi effettuati da Emg Different per conto della Rai. Vediamo che cosa ci dicono.

Sondaggi politici 8 marzo

Situazione alquanto paradossale quella raccontata da Emg, in quanto praticamente tutti i partiti perdono percentuali di preferenza rispetto alla scorsa settimana. Com’è possibile? Probabilmente, la spiegazione è da trovarsi nel maggior numero di indecisi registrato questa volta. Ecco i numeri, nel primo spazio la percentuale aggiornata, nel secondo le preferenze della scorsa settimana, nel terzo la differenza:

Fratelli d’Italia /27,3 /27,7 /-0,4

Partito Democratico – PSI – Art. 1 /18,1 /18,6 /-0,5

Movimento 5 stelle /16,2 /16,6 /-0,4

Lega /9,8 /9,4 /+0,4

Forza Italia /8,2 /7,8 /+0,4

Calenda Azione-Italia Viva /6,8 /7,0 /-0,2

Sinistra Italiana – Europa Verde /3,4 /3,2 /+0,2

+Europa /2,8 /3,0 /-0,2

Italexit con Paragone /2,3 /2,0 /+0,3

Noi Moderati /1,5 /1,4 /+0,1

Unione Popolare (De Magistris) /1,4 /1,3 /+0,1

Altro partito /2,2 /2,0 /+0,2

Indecisi+non voto:39,3%

In realtà, a ben vedere ci sono eccome partiti che hanno registrato il segno più questa settimana.

Secondo lei Elly Schlein traghetterà il Pd verso un’alleanza con il M5S?

Bene infatti la, oltre a diversi partiti di coda che hanno visto le proprie preferenze aumentare, seppure di poco. Come sempre, però, i sondaggi politici non si fermano soltanto alle intenzioni di voto, ma proseguono anche con ulteriori studi relativi alla scena politica del nostro paese. Acquista sempre maggior interesse la possibile alleanza tra PD e 5 Stelle. Ecco la domanda fatta dai sondaggisti:

Secondo gli elettori del PD il Si è al 26%, il No al 15%, non risponde il 59%. Secondo i pentastellati invece il Si è al 32%, il No al 10%, non risponde il 58%.

Le altre analisi

Sempre a proposito del nuovo volto del Partito Democratico, affidato a Elly Schlein, i sondaggisti si chiedono:

Quale deve essere la priorità del Pd di Elly Schlein?

I sondaggi politici questa volta si sdoppiano tra un elettorato variegato e quello specifico del PD. Ecco cosa hanno risposto entrambi in merito alla domanda posta da Emg Different:

Caro vita /37 /28

Lavoro /22 /32

Diritti civili/sociali /7 /22

Immigrazione /5 /2

Pensioni /3 /4

Ambiente /3 /3

Non risponde /23 /9

Infine, ultima domanda in merito agli immigrati. La questione non è solo italiana, ma europea, per questo motivo la domanda nasce spontanea:

Cosa dovrebbe fare l’Europa per aiutare l’Italia nella gestione del fenomeno migratorio?

Maggior controllo 49

Redistribuzione obbligatoria dei migranti 46

Aumentare le risorse 35

Regolamentazione delle Ong 25

Non risponde 7

Sembra chiaro comunque il pensiero degli italiani in merito: l’Europa deve attuare un maggior controllo dei flussi migratori, ma allo stesso tempo pensare anche a un nuovo modo di distribuire i migranti, in quanto è opinione comune che lasciarli sbarcare in pochi paesi non può essere la soluzione corretta.