Nuovo appuntamento con i sondaggi politici, stavolta ci affidiamo agli studi aggiornati a oggi, venerdì 8 marzo 2024, che ci vengono offerti da Tecnè e non solo. Per altri quesiti importanti come ad esempio la guerra in Ucraina e questioni legate al segreto di stato e militare, scopriremo quali sono le ricerche effettuate da un altro importante istituto dedicati ai sondaggi.

Il voto ai partiti

Anche per questa volta, ampio spazio dedicato ai partiti, quindi vediamo quali sono le intenzioni dell’elettorato in merito alle votazioni.

Fratelli d’Italia 27,7%

Partito Democratico 20,3%

Movimento 5 Stelle 15,9%

Forza Italia 9,2%

Lega 7,9%

Azione 4%

Verdi e Sinistra 4%

Italia Viva 3,3%

+ Europa 2,6%

Altri partiti 5,1%

Possiamo vedere che Fratelli d’Italia continua a mantenere un grande vantaggio sull’opposizione, ma si attenua il distacco dal Partito Democratico. Forse perché i malumori in merito ai rincari per l’inflazione continuano a pesare sempre di più sul gradimento generale nei confronti del Governo Meloni. Cala leggermente anche la percentuale del Movimento 5 Stelle, mentre si conferma il sorpasso di Forza Italia nei confronti della Lega. Per quanto riguarda sempre il gradimento nei confronti del Governo, è interessante misurare la percentuale di fiducia di cui gode oggi la Meloni. Ecco le percentuali:

ha fiducia 40%

non ha fiducia 53%

non sa 7%

Il consenso per tipo di coalizione:

FDI/LEGA/FI/NM 45,8%

PD/M5S/AVS 40,2%

AZ/IV/+EU 9,9%

Particolarmente interessante anche questo studio offerto sempre da Tecnè. In questo caso possiamo vedere che il centrodestra conserva ancora una certa percentuale di vantaggio nei confronti della coalizione di centrosinistra.

Infine, l’ultimo quesito relativo alla fiducia nei confronti della nostra premier Giorgia Meloni. Ecco le percentuali:

ha fiducia 43,8%

non ha fiducia 50,5%

non sa 5,7%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Addentriamoci ora in altri luoghi, ossia quesiti relativi ad argomenti di attualità e socio-politica che possono essere di un certo risalto e interesse in questo momento.

Ha fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

Molto 24,4%

Abbastanza 15,8%

Poco 12,4%

Per nulla 47,0%

Non so/preferisco non rispondere 0,4%

Stavolta lo studio è offerto da Termometro Politico, ecco domande e relative risposte:

In contrasto con lo studio di Tecnè questo primo quesito proposto, visto che in questo caso Termometro Politico rileva che la fiducia nei confronti del nostro premier è ancora alta. Passiamo ora alle domande relative alla guerra in Ucraina:

Il presidente francese Macron non ha escluso per il futuro l’impiego diretto di truppe Nato in Ucraina. Cosa ne pensa?

Ha ragione, non possiamo escludere nulla se vogliamo impedire a Putin di mettere le mani sull’Ucraina. La Russia non deve vincere 10,8%

Può essere un’opzione in casi estremi, ma sarebbe giusto impiegare truppe di Paesi più vicini all’Ucraina e che non ospitano armi nucleari, come la Polonia 7,3%

Credo sia un’escalation pericolosa, sono contrario. Meglio incrementare l’invio in Ucraina di armi, che ora sono insufficienti 29,7%

Sarebbe una follia, dovremmo invece fermare l’invio di armi a Kiev e indurre l’Ucraina a negoziare, anche se si trattasse di concedere territorio alla Russia 49,8%

Non so/non intendo rispondere 2,4%

Come giudica l’accordo bilaterale decennale sottoscritto da Meloni e Zelensky?

È un accordo generico e insufficiente, dovremmo piuttosto incrementare da subito gli aiuti militari, finora ne abbiamo dati pochissimi 10,5%

Mi sembra giusto, dobbiamo sostenere l’Ucraina e dare prova di serietà a essa e ai partner europei mostrando un impegno di lungo periodo 29,7%

Sarebbe stato giusto se si fosse trattato solo di aiuti umanitari, ma non concordo con l’impegno a mandare armi o altri aiuti militari 34,8%

Sono contrario, l’Italia dovrebbe interrompere subito ogni sostegno al regime di Kiev, stiamo appoggiando la parte sbagliata 18,2%

Non so/non intendo rispondere 6,8%

A suo avviso in Italia si fa uso eccessivo del segreto di Stato e del segreto militare?

Sì, è così da sempre, non siamo davvero in democrazia, non si può votare consapevolmente se ci sono troppe informazioni tenute segrete 32,0%

Sì, se prima era a livelli accettabili, ora si fa troppo uso del segreto, se continuerà così ci saranno conseguenze 20,7%

No, penso che il livello di segretezza nel caso dell’Italia sia nella norma 28,5%

No, anzi, molto spesso le istituzioni non riescono a mantenere la riservatezza, ci sono continuamente fughe di notizie e indiscrezioni 10,2%

Non so/non intendo rispondere 8,6%

