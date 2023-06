Sondaggi politici 7 giugno, il PD si allontano dal vertice, critiche sulla Schlein

È stato bello finché è durato, l’amore della sinistra italiano verso la Schlein è già finito. I sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 7 giugno, si fanno particolarmente interessanti, poiché oltre a scoprire chi voterebbero gli italiani qualora si andasse oggi alle urne, scopriremo anche altri interessanti quesiti che l’elettorato si sta ponendo.

Chi votare oggi 7 giugno?

Un quesito semplice e veloce, chi voterebbe in questo momento tra i partiti politici? Ci affidiamo a Termometro Politico per l’indagine di questa volta. Ecco cosa hanno risposto gli intervistati:

Fratelli d’Italia 29,4%

PD 19,3%

Movimento 5 Stelle 16,2%

Lega 9,3%

Forza Italia 7,6%

Azione 3,8%

Italia Viva 2,5%

Più Europa 2,5%

Sinistra Italiana/Verdi 2,4%

Per l’Italia con Paragone 2,3%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,4%

Unione Popolare 1,4%

Altri 1,9%

Niente da fare per le inseguitrici, Fratelli d’Italia continua a dominare la scena politica nostrana, nonostante non tutti siano convinti che alla fine le cose finora fatte siano quelle davvero importanti, vedi ad esempio le varie problematiche legate alle pensioni, per non parlare poi della cancellazione a luglio del reddito di cittadinanza.

Ad ogni buon conto, l’elettorato è ancora con la Meloni e gradisce il suo operato complessivamente.

Prosegue poi il solito sondaggio relativo al presidente del consiglio. Quanta fiducia hanno gli italiani di Giorgia Meloni oggi?

Molto 25,9%

Abbastanza 18,2%

Poco 13,5%

Per nulla 42,0%

Non so/preferisco non rispondere 0,4%

Da come si può vedere, dunque, in linea generale il parere diretto verso la premier riscontra un punteggio relativamente basso, anche se bisogna considerare che la stragrande maggioranza dei voti negativi arrivano dagli oppositori.

Sondaggi politici, come sono andate le amministrative?

Cosa pensano gli italiani delle ultime elezioni amministrative? Sicuramente molto interessante il dato in questo caso.

È stata una dura sconfitta politica per il centrosinistra che è sempre più lontano dal sentire del popolo italiano anche a livello culturale e ideale 60,9%

È una sconfitta soprattutto a livello amministrativo e locale, il centrosinistra ha perso le città che non è stato in grado di governare 12,4%

Si tratta di una normale alternanza, alle prossime amministrative probabilmente sarà il centrodestra a perdere in molte località 14,1%

Ovunque a livello globale la destra avanza. Viste le circostanze credo che il centrosinistra si sia difeso abbastanza bene 8,9%

Non so/preferisco non rispondere 3,7%

Gli altri quesiti

Come giudicare l’esito?

E veniamo finalmente al quesito relativo all’operato del nuovo segretario del Partito Democratico. Cosa ne pensano ora gli italiani a tre mesi dalla sua elezione nel PD?

Sono stato contento della sua elezione, ma mi sembra che abbia deluso le aspettative, è assente, non si fa sentire 10,0%

Come pensavo già inizialmente si conferma inconsistente e senza idee forti al di là della patina di nuovo 66,1%

Sostanzialmente positivo, apprezzo le sue idee e il fatto che non sia presenzialista né aggressiva a livello comunicativo.

13,7%Avevo molti dubbi su di lei ma mi sembra che in realtà si stia comportando meglio del previsto 3,0%

Non so/preferisco non rispondere 7,2%

Davvero pesante il 66% circa di italiani che considera inconsistente il lavoro di Elly Schlein.

Chiudiamo con un’ultima domanda altrettanto importante per il nostro paese:

Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) arriverà in aula tra un mese circa, crede che la maggioranza l’approverà? Sì, per fortuna finalmente anche il centrodestra voterà a favore, come avrebbe dovuto fare già tempo fa 23,8%

Sì, purtroppo alla fine il centrodestra cederà alle molte pressioni della Ue e l’approverà, magari spaccandosi al proprio interno 31,1%

No, purtroppo la maggioranza continuerà a opporsi e l’Italia non ratificherà il Mes, anche se a mio avviso dovrebbe farlo 9,7%

No, fortunatamente il centrodestra resisterà alle pressioni interne ed europee e continuerà a rifiutarsi di approvarlo 20,5%

Non so/non intendo rispondere 14,9%

Riassumendo…