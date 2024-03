Si fanno particolarmente interessanti i sondaggi politici di oggi, mercoledì 6 marzo 2024, poiché si concentrano su quello che potrebbe essere il futuro del Governo Meloni. La scorsa settimana ci sono state le elezioni in Sardegna, regione fino ad ora governata dal Centrodestra. Il risultato però è stato favorevole al Movimento 5 Stelle, tra l’altro appoggiato dal centrosinistra, quindi è giusto chiedersi se tale evento potrà modificare l’assetto del Governo o se potrà essere un indizio di un possibile futuro ribaltone.

Il voto ai partiti

Prima di concentrarci sui nuovi studi offerti dai sondaggisti, come sempre spazio ai sondaggi politici per eccellenza, ossia quella relativi al voto ai partiti.

Fratelli d’Italia 28,2%

Partito Democratico 20%

Movimento 5 Stelle 15,9%

Forza Italia 9,3%

Lega 8,1%

Verdi e Sinistra 4,1%

Azione 3,9%

Italia Viva 3,2%

+ Europa 2,4%

Altri partiti 4,9%

Chi voterebbero oggi gli italiani? Ecco i risultati ottenuti da Tecnè per conto di RTI:

Non cambiano i poteri delle forze in campo, almeno per il momento. E proprio per questo motivo diventa interessante capire quali sono le previsioni degli italiani in merito al futuro politico del Paese. Del resto, i tanti rincari dovuti all’inflazione avanzano sempre più e molti italiani continuano a storcere il naso. Cosa ne pensano quindi i nostri connazionali? La risposta ci viene offerta dallo studio effettuato da Quorum per conto di Sky Tg24. Ecco il primo quesito:

Per cominciare, può indicare quanto si fida di ciascuno dei seguenti esponenti politici, se li conosce?

Sergio Mattarella 62%

Giuseppe Conte 37%

Giorgia Meloni 36%

Elly Schlein 27%

Antonio Tajani 26%

Matteo Salvini 21%

Carlo Calenda 18%

Matteo Renzi 12%

Renzi continua a essere il meno accreditato in questa classifica, mentre è sempre più alto il gradimento per Sergio Mattarella. Sorpasso di Conte nei confronti della Meloni. Sarà di nuovo lui il prossimo presidente del Consiglio?

Sondaggi politici, gli altri quesiti

La domanda sul prossimo Presidente è senza dubbio lecita, soprattutto dopo aver visto qual è il gradimento degli italiani in percentuale.

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 36%

Negativo 57%

Non so 7%

Ma come giudicano i nostri connazionali l’operato del Governo Meloni?

Anche in questo caso il dato è tutt’altro che lusinghiero, con una metta maggioranza che giudica negativamente il lavoro svolto sin qui dal Governo in carica. Passiamo al prossimo quesito e concentriamoci finalmente sul dato relativo alle elezioni in Sardegna. Potranno cambiare qualcosa o sono indice di un mutamento in atto?

La scorsa settimana si sono tenute le elezioni regionali in Sardegna. La regione, governata dal centrodestra, è stata vinta di stretta misura da Alessandra Todde, candidata del Movimento 5 Stelle sostenuta anche dal Partito Democratico e dal centrosinistra, contro Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. Secondo lei questa vittoria avrà degli effetti sulla stabilità del governo?

Sì, indebolirà il Governo 26%

No, di fatto non avrà effetti 47%

Sì, rafforzerà il Governo 10%

Non so 17%

In sostanza, gli italiani non credono che tali elezioni regionali avranno effetti sul Governo. Per scongiurare ogni dubio, però, i sondaggi politici di Quorum rincarano la dose e chiedono:

Quanto si aspetta che resti in carica l’attuale Governo, guidato da Giorgia Meloni?

Fino a prima dell’estate 6%

Fino alle elezioni Europee e all’estate 10&

Fino alla fine del 2024 12%

Fino al 2025-2026 15%

Fino alla fine della legislatura, nel 2027 38%

Non so 19%

