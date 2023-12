Ecco fatto, ci risiamo. Torna lo scontro tra magistratura e politica. I sondaggi politici stavolta si concentrano su quel che in sostanza la polemica Crocetto ha scatenato, ossia un nuovo dibattito sulle possibile interferenze dei magistrati, e di conseguenza su quanto gli uomini del nostro parlamento si sentano effettivamente immuni da certe attenzioni. Insomma, se pensavamo che queste problematiche fossero ormai tutte risolte con la dipartita di Berlusconi, ci sbagliavamo di grosso.

Il voto ai partiti

Prima di concentrarci sui quesiti rivolti alla questione della magistratura, come sempre ampio spazio ai sondaggi politici dei partiti.

Fratelli d’Italia 28,8%

Partito democratico 19,4%

Movimento 5 stelle 16,1%

Forza Italia 9,9%

Lega 8,6%

Azione 3,8%

Alleanza Verdi Sinistra 3,3%

Italia viva 3%

+Europa 2,5%

Altri 4,6%

Le preferenze degli italiani si aggiornano con gli studi effettuati da Tecnè per conto di Agenzia Dire. Chi voterebbero oggi gli italiani?

Mantiene sempre un certo vantaggio rassicurante Fratelli d’Italia nei confronti del PD, anche se ora il distacco si attesta sotto il 10%. Per quanto riguarda invece il borsino dei leader, gli italiani continuano a preferire Giorgia Meloni, il cui gradimento è tornato in auge dopo i primi mugugni pronunciati in occasione della nuova Manovra 2024. Avanzano anche Tajani e Conte. Ecco le percentuali di gradimento del nostro elettorato:

Giorgia Meloni 44%

Antonio Tajani 32,7%

Giuseppe Conte 31,2%

Elly Schlein 30%

Matteo Salvini 29,3%

Emma Bonino 24,7%

Maurizio Lupi 24,6%

Carlo Calenda 20,7%

Angelo Bonelli 15,8%

Nicola Frantojanni 15,2%

Matteo Renzi 14,8%

E qual è invece la fiducia nel presidente del Consiglio e nel suo Governo? Con queste percentuali si chiude lo studio effettuato da Tecnè:

Presidente del Consiglio

Ha fiducia 46,3%

Non ha fiducia 48,6%

Non sa 5,1%

Governo

Ha fiducia 41,5%

Non ha fiducia 51,6%

Non sa 6,9%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo ora agli studi effettuati da Ipsos per conto del Corriere della Sera. Come detto, il tema trattato è quello del rapporto tra politica e magistratura.

Qual è oggi il suo livello di fiducia nella magistratura in Italia su una scala compresa tra 1 (nessuna fiducia) e 10 (moltissima fiducia)?

Il 40% degli intervistati afferma di avere fiducia, mentre il parere negativo è offerto dal 48% del campione.

Alcuni sostengono che ci sia in Italia una parte della magistratura che ha deciso di utilizzare il proprio ruolo istituzionale per fini politici. Lei che opinione si è fatta a questo riguardo?

penso che ci sia un gruppo organizzato di magistrati che vuole opporsi al governo 22%

penso che qualche magistrato potrebbe cercare di agire in quel modo, ma sicuramente non in modo organizzato con altri magistrati 35%

penso non vi sia nessuno nella magistratura che la pensi ed agisca in tal modo 13%

In un’intervista al Corriere della Sera il ministro Crosetto ha dichiarato: “L’unico grande pericolo per il Governo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l’opposizione giudiziaria. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a “fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni”. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese, mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle elezioni europee». A suo parere il ministro Crosetto…?

ha fatto bene ad esprimere una preoccupazione e denunciare pubblicamente questi rischi 32%

ha fatto male, è una notizia di reato di cui doveva informare il Presidente della Repubblica e Il CSM 30%

non saprei 38%

I punti chiave…

italiani divisi sulla questione Crocetto;

l’elettorato esprime scetticismo nei confronti della magistratura;

nei sondaggi politici, Fratelli d’Italia conserva il suo vantaggio sul PD.

Solo il 12% di essi preferisce non sbilanciarsi.