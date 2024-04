Dopo un breve periodo di pausa, tornano più interessanti che mai i sondaggi politici dedicati ai partiti e all’attualità. Stavolta gli studi si aggiornano a oggi, venerdì 5 aprile. Si discute di temi importanti come l’integrazione di nuove culture nel nostro paese, un multiculturalismo che dovrebbe già essere in atto da decenni. Si parla poi di uno dei casi più scioccanti degli ultimi giorni, l’attentato a Mosca da parte dell’ISIS. È davvero opera dei fondamentalisti islamici? La parola agli italiani.

Il voto ai partiti

Non possiamo non cominciare i nostri sondaggi politici senza partire dal voto ai partiti. Ecco lo studio a tal proposito effettuato da Termometro Politico per conto di True Data. Nello specifico la domanda è riferita alle preferenze dell’elettorato sulle prossime elezioni europee:

Fratelli d’Italia 27,5%

PD 19,5%

Movimento 5 Stelle 16,0%

Lega 9,0%

Forza Italia 7,2%

Azione 3,8%

Sinistra Italiana/Verdi 3,2%

Italia Viva 2,8%

Più Europa 2,4%

Pace Terra Dignità 1,8%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,7%

Noi Moderati 1,2%

Sud Chiama Nord 0,5%

Altri 3,4%

Sempre più schiacciante il favore di Fratelli d’Italia rispetto al PD che continua a rimanere estremamente distante. E questo nonostante stia serpeggiando un certo malcontento popolare per la manovra 2024 che, usando un eufemismo, possiamo dire che non ha accontentato proprio tutti. Ma passiamo subito al secondo quesito del giorno, quello relativo alla fiducia nel premier, così da rimanere ancora all’interno dello scenario politico nazionale. Quanta ne hanno gli italiani oggi?

Molto 24,9%

Abbastanza 14,4%

Poco 11,7%

Per nulla 48,5%

Come possiamo vedere da questi numeri, si tratta di un folto gruppo che ormai rifiuta il suo Governo e che rappresenta la netta maggioranza. Naturalmente, parliamo di un elettorato che vede l’opposizione come vera alternativa. Starà però a quest’ultima riuscire a creare una coalizione salda e credibile per recuperare questo malcontento a suo favore.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Ed eccoci alla seconda parte dei nostri sondaggi politici, quella che solitamente si concentra su argomenti di attualità.

Secondo lei chi è il responsabile dell’attacco terroristico di Mosca?

È stato un false flag, ovvero un attentato progettato dal regime di Putin stesso 11,0%

L’Isis e gruppi islamici collegati 51,3%

L’Isis, come esecutore materiale, ma dietro c’erano i servizi segreti ucraini e occidentali 22,2%

I servizi segreti ucraini e occidentali 7,6%

Non so/non intendo rispondere 7,9%

Uno dei temi del momento è l’attentato in Russia, con Mosca che sta contando ancora le vittime.ha dato ancora una volta la colpa agli ucraini, mentre l’ISIS rivendica l’attacco. Cosa ne pensano gli italiani e perché l’ISIS dovrebbe attaccare il nemico principale del suo peggior nemico, l’America?

La stragrande maggioranza crede alla versione ufficiale che circola tra i media occidentali, ossia l’attacco dell’ISIS, che tra l’altro l’ha appunto rivendicato (anche se sappiamo che in questo senso i terroristi non sono mai stati avari, attribuendosi anche imprese non proprie in passato). Non manca una piccola ma interessante percentuale di coloro che pensano si tratti di un inquietante attacco interno da parte della Russia stessa, un complotto inscenato per scuotere nuovamente l’opinione pubblica interna e scatenarla contro i veri nemici.

Cambiamo completamente argomento e torniamo a parlare di integrazione nel nostro Paese. Si parla di culture straniere come ad esempio il Ramadan per i musulmani in Italia. Giusto proclamare un festivo per tale religione?

Cosa pensa della decisione della scuola di Pioltello di fare un giorno di vacanza in occasione della fine del Ramadan?

È stata una decisione giusta, che rispecchia la natura multietnica e multireligiosa di molte aree del Paese 27,5%

Sono d’accordo, ma la stessa libertà religiosa va garantita a tutti, ebrei e cristiani, per esempio con l’affissione del crocifisso 11,0%

Non sono d’accordo, è una rinuncia alla laicità della scuola, che deve valere sempre, verso qualsiasi religione 23,5%

Non sono d’accordo, si tratta una rinuncia alla nostra identità a favore dell’Islam, è grave che avvenga 35,8%

Non so/non intendo rispondere 2,2%

È d’accordo con l’introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati?

Sì, dalle loro decisioni dipende la vita delle persone, è doveroso assicurarsi che siano completamente equilibrati 37,1%

Sì, ma penso che gli stessi test andrebbero fatti a tutti i politici e agli alti funzionari del settore pubblico 22,0%

No, non credo nell’affidabilità di tali test, è più efficace l’introduzione della responsabilità civile dei magistrati 16,0%

No, si tratta dell’ennesima mossa per delegittimare la magistratura e violare l’autonomia del potere giudiziario 23,3%

Non so/non intendo rispondere 1,6%

I punti chiave…