Chi pensava che Fratelli d’Italia avrebbe conservato il margine mastodontico che aveva fino a qualche mese fa, probabilmente si sbagliava di grosso. I sondaggi politici aggiornati a oggi, venerdì 3 maggio 2024, ci dicono infatti che il PD continua ad avvicinarsi e a ridurre il gap. La similitudine che forse maggiormente viene in mente è quella di scalare una vera e propria montagna, un Everest di voti, visto che in effetti il margine lo scorso anno era arrivato anche a 10 punti percentuali e ancora oggi non è certo un semplice dosso.

Il voto ai partiti

Sono ancora tanti i punti d vantaggio che il partito della Meloni conserva sul PD, ma è evidente che qualcosa sta cambiando nel parere degli italiani e l’elettorato sta iniziando sempre più a mettere in discussione l’operato del nuovo Governo. Per scoprire cosa ne pensano gli italiani sulle elezioni, ecco il quesito proposto dagli esperti di SWG per conto di La7:

Se dovesse votare oggi alle elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

Fratelli d’Italia 26,6%

Partito Democratico 20,3%

Movimento 5 Stelle 15,6%

Lega 8,6%

Forza Italia – Noi Moderati 8,4%

Alleanza Verdi e Sinistra 4,5%

Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino 4,5%

Azione 4,2%

Libertà di Cateno De Luca con Popolo della famiglia e Movimento Italexit 2,1%

Pace Terra Dignità di Santoro 2,0%

Democrazia Sovrana e Popolare di Rizzo 1,2%

Partito Animalista – Italexit 1,0%

Sono quindi 6,3 i punti percentuali che il Governo conserva sul principale rivale all’opposizione e chissà che le elezioni europee di giugno non possano sbaragliare ulteriormente le carte in tavola, visto che non manca un certo malcontento su alcune scelte della destra attuale. a tal proposito, vediamo com’è la situazione in merito proprio alle elezioni europee, e il sondaggi politico stavolta ci viene offerto da Emg:

Totale cdx 44,5%

Fratelli d’Italia 27,5%

Lega 8,7%

Forza Italia – Noi moderati 8,3%

Totale csx 24,2%

PD – Partito Democratico 20,5%

Sinistra Italiana + Verdi 3,7%

Movimento 5 Stelle 16,0%

“Stati Uniti d’Europa

(IV – + Europa)” 5,0%

Azione-Siamo europei 3,4%

Lista per la Pace – Santoro 1,9%

Libertà di Cateno De Luca 1,8%

Altra lista 3,2%

In questo caso quindi il centrodestra continua ad avere la meglio, e forse non ci sarà tempo per recuperare, visto l0imminente appuntamento di giugno.

Sondaggi politici, le elezioni europee

Intanto, mentresi dice orgogliosa dell’accordo con Silicon Box per la produzione di chip in italia , c’è invece chi ricorda che l’accordo in precedenza sbandierato era con la più nota Intel. Accordo che invece è poi inesorabilmente saltato.

In passato gli italiani hanno fatto sapere di non gradire che i leader di partito si candidino fintamente per le europee, giusto per fare da figure immagine per aumentare l’appeal del proprio partito. Ma come sarà l’affluenza alle elezioni europee? È sempre Emg a risponder a tale domanda

Lei pensa di recarsi alle urne per le prossime elezioni europee?

Certamente sì 55%

Probabilmente sì 20%

Non sa 12%

Probabilmente no 7%

Certamente no 6%

Affluenza stimata: 54%

SWG conserva sostanzialmente lo stesso dato e secondo i suoi sondaggi politici saranno il 53% degli italiani a recarsi alle urne il prossimo mese. Infine, quali sono i punti su cui il Governo ha fallito maggiormente nel mondo del lavoro oggi? Per scoprirlo ecco il dato raccolto da Sky TG24

Parliamo di lavoro. Secondo lei quali sono i principali aspetti negativi del mercato del lavoro italiano?

Salari bassi rispetto al costo della vita 82%

Il precariato 57%

L’impossibilità di bilanciare la vita lavorativa con le esigenze della vita privata 50%

La carenza di opportunità formative e di crescita professionale 50%

Bassa considerazione del ruolo dei lavoratori rispetto agli imprenditori nella produzione di ricchezza del Paese 50%

Bassi standard di sicurezza sul posto di lavoro 49%

Altro 6%

Non so 2%

Riassumendo…