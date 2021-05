L’istituto Tecnè, per conto dell’agenzia Adnkronos, ha realizzato gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni comunali di Roma. I dati si basano su un campione di 2.000 intervistati, su un totale di oltre 14 mila contatti, con un margine di errore di circa il 2,2 per cento sull’intero campione. I risultati non sorridono al Movimento 5 Stelle, che ha scelto di ricandidare Virginia Raggi a sindaco della capitale: il primo cittadino raccoglie il 76% di giudizi negativi, con il record a Roma sud (79 per cento). Dall’altra parte, poco più di due romani su dieci valuta positivamente il suo operato, con il dato più favorevole registrato a Roma Nord, dove la Raggi raccoglie il 31 per cento dei giudizi positivi.

Sondaggi politici, il candidato a sorpresa del Centrodestra è in testa

Se Virginia Raggi, e il Movimento 5 Stelle, si augurano di poter invertire la rotta nel corso delle prossime settimane, i nuovi sondaggi politici di Tecnè premiano Enrico Michetti, il candidato sindaco di Roma per la coalizione di Centrodestra. Secondo il sondaggio condotto dall’istituto, Michetti è il politico che raccoglie più giudizi positivi, con una media del 38 per cento (percentuali superiori al 40 per cento sia a Roma centro che a Roma sud). I più scettici sono invece i residenti di Roma ovest, dove i giudizi negativi raggiungono il 68 per cento, a fronte di una media del 62 per cento.

All’interno del centrosinistra possono sorridere, ma al momento Roberto Gualtieri deve rincorrere. L’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis raccoglie il 35 per cento dei giudizi positivi, con una percentuale massima del 38 per cento a Roma centro. I giudizi negativi raggiungono una percentuale media del 65 per cento, percentuale segnalata a Roma nord, Roma est e Roma ovest.

Carlo Calenda come terzo candidato

I sondaggi politici di Tecnè per le elezioni comunali di Roma identificano Carlo Calenda come terzo candidato, alle spalle di Michetti e Gualtieri, ma davanti a Virginia Raggi. Per il leader di Azione i giudizi positivi sono nell’ordine del 32 per cento, con il picco raggiunto a Roma nord, dove Calenda è apprezzato dal 40 per cento. I giudizi negativi sono in media del 68 per cento: il nome di Calenda è “tiepido” soprattutto a Roma sud e Roma ovest, dove i giudizi negativi raggiungono quota 71 per cento.

