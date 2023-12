Si aggiornano gli studi dei sondaggisti, stavolta ci concentriamo sui sondaggi politici effettuati da diversi esperti, e naturalmente aggiornati a oggi, mercoledì 27 dicembre 2023. Vediamo come al solito di dare la precedenza alle intenzioni di voto degli italiani. Spazio poi agli altri quesiti, come ad esempio quelli sul futuro del partito della Meloni.

Il voto ai partiti

Come sempre precedente ai sondaggi politici dedicati ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Per scoprirlo ci siamo affidati agli studi effettuati da Bidimedia.

Ecco le percentuali:

Fratelli d’Italia: 28,5%

Partito Democratico: 19,7%

Movimento 5 Stelle: 15,3%

Lega: 8,7%

Forza Italia: 6,8%

Azione – Calenda: 4,4%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,3%

Italia Viva – Renzi: 2,9%

Più Europa: 2,7%

Per l’Italia con Paragone: 1,6%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana e Popolare: 1,3%

Alternativa Popolare: 0,9%

Noi Moderati: 0,8%

Altri partiti: 1,8%

Rimaniamo con Bidimedia per gli altri quesiti rivolti al campione:

Quanta fiducia ha in Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio?

Molta: 22%

Abbastanza: 19%

Poca: 23%

Nessuna: 34%

Non so: 2%

Fratelli d’italia nel mirino dei sondaggisti di Bidimedia. Anche il prossimo quesito di questo studio si concentra sul partito della Meloni. Questo perché ormai i nodi sono giunti al pettine, la legge di Bilancio 2024 è ormai agli atti e gli italiani, almeno alcuni, iniziano a storcere il naso. Ecco domanda e risposta:

Quanta fiducia ha nel Governo Meloni?

Molta: 16%

Abbastanza: 22%

Poca: 15%

Nessuna: 44%

Non so: 3%

Si passa poi ai ministri, ecco quelle che sono le percentuali per il gradimento di questi importanti esponenti della nostra politica:

Quanta fiducia per ciascuno dei seguenti ministri?

Giancarlo Giorgetti: 48%

Guido Crosetto: 45%

Antonio Tajani: 45%

Carlo Nordio: 44%

Matteo Piantedosi: 36%

Adolfo Urso: 32%

Gennaro Sangiuliano: 32%

Matteo Salvini: 31%

Orazio Schillaci: 30%

Marina Elvira Calderone: 29%

Giuseppe Valditara: 29%

Anna Maria Bernini: 27%

Gilberto Pichetto Fratin: 27%

Francesco Lollobrigida: 26%

Daniela Santanchè: 20%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Nel titolo di questo articolo si specifica chiaramente che il quesito principale è rivolto a Fratelli d’Italia. Arriverà a fine legislatura o c’è addirittura il rischio che possa finire anzitempo l’esperienza della Meloni alla guida del paese? stavolta però ci spostiamo sugli studi effettuati da Emg per conto della Rai.

Secondo lei il governo Meloni arriverà a fine legislatura?

Sì 52

No 24

Non sa/non risponde 24

L’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea per lei rappresenta:

Una necessità 36

Un pericolo 20

Una garanzia 19

Un’opportunità 15

non sa/non risponde 10

Ecco anche in questo caso domanda e risposta.

Forse però gli studi sui sondaggi politici più interessanti a livello di attualità ci arrivano da Tecnè, che invece si concentra sulle tensioni a livello internazionale. Si parte dal conflitto bellico tra Hamas e Israele in Palestina. C’è il rischio che questo conflitto possa avere ripercussioni anche nel nostro paese, oppure da questo punto di vista non ci saranno ripercussioni in Italia? La parola agli italiani:

teme che il conflitto tra israele e Hamas possa portare atti terroristici nel nostro paese?

si 52%

no 36%

non sa 12%

Teme che il conflitto tra Israele e Hamas possa generare fenomeni di intolleranza nei confronti dei musulmani presenti nel nostro Paese?

sì 44%

no 45%

non sa 11%

Teme che il conflitto tra Israele e Hamas possa generare fenomeni di intolleranza antisemita nel nostro Paese?

sì 42%

no 46%

non sa 12%

