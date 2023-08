Sondaggi politici 25 agosto: FDI e PD giù, torna la paura delle alluvioni

Dagli ultimi sondaggi politici di dopo ferragosto si evince che le intenzioni di voto degli italiani non sono cambiate. Non si registra infatti nessuno scossone. Gli ultimi continuano a essere quelli a seguito dell’elezione della Schlein a capo della segreteria e quelli legati alla morte di Silvio Berlusconi.

Fratelli d’Italia continua quindi a essere al comando e il suo distacco dal Partito Democratico è sempre molto elevato. Ciò lo rivela la prima analisi di Lab2101 di dopo Ferragosto.

C’è un altro importante sondaggio realizzato da Emg per Agorà dal quale si evince che due italiani su tre (il 66%) temono le alluvioni. Ecco tutti i dati.

La paura delle alluvioni

Cresce negli italiani la paura delle alluvioni dopo i tragici eventi in Emilia Romagna. Un recente sondaggio di Emg per Agorà, infatti, ha svelato che due italiani su tre ovvero il 66% teme di essere colpita. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro.

Sono le persone che abitano al Mezzogiorno quelle che hanno maggiori timori di essere coinvolte in qualche esondazione (75%) seguite da quelle che abitano al Nord (62%). In ogni caso, le percentuali sono entrambe alte.

Per gli italiani la responsabilità di tali eventi sarebbe da additarsi alla mancata manutenzione del territorio (56%) mentre solo il 25% crede che la colpa sia del cambiamento climatico che rende i fenomeni meteorologici meno prevedibili e più estremi. Infine il 9% ritiene che la colpa sia dell’abusivismo edilizio.

In merito a tale argomento, un po’ di tempo fa ha detto la sua, Francesca Giordano che è una ricercatrice dell’Ispra. All’Agi ha spiegato che la colpa degli eventi estremi non è solo del cambiamento climatico ma di una combinazione di eventi.

Sondaggi politici 25 agosto: FDI e PD giù, la paura delle alluvioni cresce

Ha aggiunto che quest’ultimo amplifica le conseguenze dei disastri in un territorio che però è molto fragile. Inoltre ha spiegato che non si devono dimenticare gli errori legati a una gestione non attenta del territorio e all’eccessivo consumo di suolo. La soluzione sarebbe quindi quella di prevenire prima di curare e ciò potrebbe avvenire grazie ai fondi del Pnrr.

Torna la paura delle alluvioni perché questo fine settimana si attende il ciclone Poppea. Secondo le previsioni meteo, saranno le regioni del Nord le prime a essere interessate dalle precipitazioni anche di forte intensità. Secondo gli esperti le temperature caleranno in modo molto rapido al centro Nord dove sono attesi anche violenti nubifragi, grandinate e raffiche di vento forti. Proprio per questo è tornata a crescere la paura nei cittadini.

Per quanto concerne, invece, i sondaggi politici elettorali, le prime rivelazioni dopo ferragosto di Lab2101 ci dicono che la situazione è rimasta invariata. Al comando c’è sempre Fratelli d’Italia che registra un calo dello 0,2% portandosi al 29,2% seguito dal Pd a quota 20,1% con un calo dello 0,1%. Sul gradino più basso del podio c’è invece il Movimento Cinque Stelle che guadagna quello 0,1% perso dal Pd e si porta al 15,9% tallonato dalla Lega. Quest’ultima è ormai tornata stabile in doppia cifra e si porta al 10,3% grazie a un piccolo guadagno dello 0,1%. Forza Italia perde, invece, lo 0,2% e scende al 7,1% mentre Azione di Calenda si porta al 3,8% dopo la perdita dello 0,1%. Verdi e Sinistra guadagnano infine lo 0,2% che li porta al 3,6%, +Europa guadagna lo 0,1% per cui passa al 2,7% mentre Italia Viva cala dello 0,1% e si porta al 2,6%.

Riassumendo…

1. Tornano i sondaggi politici dopo la pausa di ferragosto

2. Nelle intenzioni di voto degli italiani non è cambiato nulla: Fratelli d’Italia è al comando seguito da Pd e M5S

3. Cresce intanto nuovamente la paura nelle alluvioni in attesa del ciclone Poppea.

[email protected]