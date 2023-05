Sondaggi politici 24 maggio, gli italiani snobbano i politici e temono per l’Emilia Romagna

Nuovo imperdibile appuntamento con i sondaggi politici, stavolta aggiornati al 24 maggio. Ecco cosa pensano i nostri connazionali in merito ai partiti, ma soprattutto quali sono le preoccupazioni dopo la tragica situazione accorsa in Emilia Romana, colpita dall’alluvione che ha distrutto molte zone della regione.

Non solo intenzioni di voto

Anche stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da SWG per scoprire cosa ne pensano gli italiani in merito ai partiti politici. Il quadro non varia, ancora forte distacco tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, mentre a completare il podio c’è il Movimento 5 Stelle in forte ritardo. Ecco la situazione con le percentuali di voto nelle preferenze degli italiani intervistati:

FRATELLI D’ITALIA 29,8

PARTITO DEMOCRATICO 21,3

MOVIMENTO 5 STELLE 15,8

LEGA 8,6

FORZA ITALIA 6,8

AZIONE 4,1

VERDI E SINISTRA 3,4

ITALIA VIVA 2,7

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,9

UNIONE POPOLARE 1,4

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 37%

Come dicevamo, però, in questo momento i nostri connazionali hanno altre preoccupazioni e si stanno concentrando anche i sondaggisti su quella che è la situazione in Emilia Romagna colpita dall’alluvione provocato dal maltempo della scorsa settimana.

Dopo quanto accaduto in Emilia-Romagna in conseguenza del maltempo, lei teme che eventi del genere possano coinvolgere anche il territorio in cui abita?

Al nord il 66% del campione ha risposto sì, mentre il 21% ha detto no. Il 13% non sa.

il 66% del campione ha risposto sì, mentre il 21% ha detto no. Il 13% non sa. Al centro il si raggiunge il 62%, mentre il no si ferma a 22%. Il 16% non sa.

il si raggiunge il 62%, mentre il no si ferma a 22%. Il 16% non sa. Al sud il 66% dice sì, il 20% no, mentre il 20% non sa.

il 66% dice sì, il 20% no, mentre il 20% non sa. Sulle isole il 75% si, il 20% no, solo il 5% non si esprime.

Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Emg Different per capire cosa ne pensano gli italiani in merito. Lo studio è stato condotto per conto di Rai Spa su un campione di 1420 intervistati.

Appare evidente quindi che i cittadini italiani delle isole sono quelli più preoccupati, ma il quadro generale ci dice che comunque tutto il paese sta empatizzando con quanto accaduto e nessuno si sente al sicuro.

Sondaggi politici 24 maggio, la paura dell’alluvione

Passiamo al successivo quesito offerto dai sondaggisti di Emg Different:

L’Italia secondo lei fa abbastanza per la messa in sicurezza del suo territorio?

Sì 9

No 82

Non sa/non risponde 9

Plebiscitaria in questo caso la risposta. Gli italiani danno molte delle colpe di quanto accaduto proprio allo Stato, il quale non è riuscito a svolgere piani di sicurezza e prevenzione in merito alle catastrofi, mostrandosi inoltre anche fallace nell’applicare azioni di emergenza. Sembra ormai evidente, infatti, che il nostro paese sta vivendo ciclicamente questi disastri naturali, essendo tra i più colpiti d’Europa in questo senso. E ancora non si riesce a trovare una strategia che permetta ai cittadini delle varie regioni di scongiurare tali calamità naturali.

L’ultima domanda offerta dai sondaggi politici di oggi 24 maggio è la seguente:

Cosa influisce maggiormente secondo lei nel verificarsi di frane, alluvioni e crolli?

Mancata manutenzione del territorio 56

Cambiamenti climatici 25

Abusivismo edilizio 9

Caratteristiche del territorio 5

Non sa/non risponde 5

Anche in questo caso l’indice è puntato contro lo Stato, incapace di attuare un piano di prevenzione atto a scongiurare tali calamità. Insomma, il quadro offerto da questi sondaggi politici aggiornati al 24 maggio sembra chiaro. Gli italiani si dicono preoccupati in merito ai disastri naturali, ma come se non bastasse non si sentono nemmeno protetti dal sistema, il quale continua a mostrare falle sempre più preoccupati relativamente a queste tragedie. L’alluvione in Emilia Romagna è solo l’ennesima catastrofe di una lunga scia, e gli esperti dicono che purtroppo non sarà nemmeno l’ultima.