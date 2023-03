Sondaggi politici 22 marzo, con la Schlein il PD non si ferma più

Ebbene sì, è proprio così, con la nuova leader Elly Schlein il centro sinistra può tornare a sognare. I sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 22 marzo, ci dicono che il PD continua a mettere fieno in cascina e si avvicina, per quanto il distacco sia ancora notevole, a Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici 22 marzo, i partiti

Ci affidiamo agli studi effettuati da SWG per conto di La7 per questa tornata di sondaggi politici. Dopo il primo faccia a faccia tra la Meloni e la Schlein in parlamento, ecco anche i dati relativi alla raccolta dei potenziali votanti delle future elezioni. Lo scontro è stato decisamente interessante, con toni anche a tratti particolarmente accesi, soprattutto da parte della neo segretaria del Partito Democratico, la quale non le manda certo a dire. Argomento di discussione il salario minimo, ma anche altre questioni tirate in ballo dalla sinistra per mettere i rivali in difficoltà, come l’opzione donna e i diritti sociali. Cosa ne pensano gli italiani dopo questo primo scontro tra le due signore della nostra politica?

Alla domanda: Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente? Ecco la risposta degli intervistati in percentuale:

FRATELLI D’ITALIA 30,3

PARTITO DEMOCRATICO 20,4

MOVIMENTO 5 STELLE 15,3

LEGA 8,5

AZIONE – ITALIA VIVA 7,7

FORZA ITALIA 6,3

VERDI E SINISTRA 3,2

+EUROPA 2,5

UNIONE POPOLARE 1,8

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,7

ALTRE LISTE 2,3

NON SI ESPRIME 37%

Dopo diversi mesi di risalita, il Movimento 5 Stelle, quindi, viene spazzato via dalla nuova formazione del PD, ormai prima vera grande opposizione al Governo, quantomeno a livello mediatico.

Le altre domande agli intervistati

Come al solito, SWG si concentra poi su altri quesiti, i quali stavolta vertono comunque intorno ai partiti e si concentrano sul leader di Fratelli d’Italia, nonché presidente del Consiglio, ossia Giorgia Meloni.

Alla domanda: Lei ha molta, abbastanza, poca o per niente fiducia in Giorgia Meloni?

La risposta degli intervistati verte ancora una volta verso una sensazione positiva, con il 40% del campione che afferma di avere abbastanza fiducia. La seguente domanda invece è interamente incentrata sul suo operato, e su quanto il suo Governo sta facendo e ha già fatto in questi primi mesi di mandato:

Ritiene molto, abbastanza, poco o per niente efficace l’operato del Governo Meloni?

Anche in questo caso la risposta del campione è positiva, con il 39% degli intervistati che afferma di avere abbastanza fiducia nella formazione di Governo costituitasi. Ad ogni modo, lo scenario che i nuovi sondaggi politici hanno portato alla luce si fa particolarmente interessante, in quanto, forse per la prima volta dopo anni, anche la sinistra sembra aver trovato un leader carismatico capace di controbilanciare i consensi popolari ottenuti sin qui dal centro destra.