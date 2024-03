Le preoccupazioni degli italiani tra immigrazione ed elezioni. Ecco i nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, venerdì 22 marzo 2024. Cosa ci fanno scoprire stavolta gli studi dei sondaggisti? Cosa ne pensano gli italiani delle elezioni regionali e quali ripercussioni possono avere sullo scenario politico del Paese? Inoltre, quesiti interessanti su temi d’attualità come immigrazione e altro ancora.

Il voto ai partiti

Partiamo subito con il voto ai partiti. Ci affidiamo ai sondaggi politici offerti da SWG per conto di La7 per scoprire chi voterebbero in questo momento gli italiani.

FRATELLI D’ITALIA 26,8%

PARTITO DEMOCRATICO 19,8%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,3%

LEGA 8,0%

FORZA ITALIA 7,8%

AZIONE 4,3%

VERDI E SINISTRA 4,2%

ITALIA VIVA 3,2%

+EUROPA 2,9%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,7%

DEM. SOVRANA E POPOLARE 1,4%

NOI MODERATI 1,1%

UNIONE POPOLARE 1,1%

ALTRE LISTE 2,4%

NON SI ESPRIME 36%

Il tema caldo del momento è quello relativo ai risultati elettorali delle Regioni di Abruzzo e Sardegna. Avranno delle conseguenze sul Governo?

Considerando i risultati delle recenti elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo, quali partiti ne sono usciti complessivamente in maniera positiva e quali in maniera negativa?

Fratelli d’Italia 45%

Forza Italia 42%

Partito Democratico 31%

Movimento 5 Stelle 14%

Lega 11%

Secondo il campione quindi Fratelli d’Italia sarà il partito che si avvantaggerà maggiormente per i risultati in questione, mentre a seguire ci saranno Forza Italia e PD. Cosa dovrebbe fare invece il Movimento 5 Stelle per migliorare il suo appeal sull’elettorato?

Secondo lei, in futuro, il Movimento 5 Stelle dovrebbe

allearsi con il PD 48%

allearsi con il PD solo alle Elezioni Regionali e Amministrative 8%

distanziarsi dal PD 26%

non saprei 18%

Stessa domanda rivolta anche al PD;

Secondo lei, in futuro, il Partito Democratico dovrebbe

allearsi con il Movimento 5 Stelle 61%

allearsi con il Movimento 5 Stelle solo alle Elezioni Regionali e Amministrative 10%

distanziarsi dal Movimento 5 Stelle 17%

non saprei 1%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Secondo gli italiani 5 Stelle e PD dovrebbero allearsi, ma intanto i rincari per l’inflazione aumentano e gli italiani sono stretti in una morsa economica.

gli immigrati costituiscono una minaccia per l’occupazione 31%

gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura, la nostra identità e la nostra religione 38%

gli immigrati sono un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone 50%

Non ci sono però solo preoccupazioni economiche tra i cittadini, torna infatti d’attualità il tema dell’immigrazione. Stavolta però ci spostiamo sullo studio effettuato dagli esperti diper conto di La Repubblica. I sondaggisti nello specifico hanno chiesto quanta preoccupazione c’è sulle seguenti asserzioni:

Ancora una volta è il tema della sicurezza a preoccupare maggiormente gli italiani intervistati, anche se non mancano buone percentuali anche per l’occupazione, quindi la questione lavoro, e anche questioni relative all’identità nazionale e culturale del Paese.

Interessante anche lo studio offerto da Ipsos, il quale ha chiesto agli italiani perché il cosiddetto campo largo del centrosinistra trova ancora difficoltà a concretizzarsi. C’è forse un qualche leader dell’opposizione che sta facendo ostruzionismo?

Tra i diversi leader del “campo largo”, a suo parere di chi è la colpa se non si mettono d’accordo…?

soprattutto di Renzi e Calenda 33%

soprattutto di Conte 21%

soprattutto di Schlein 16%

(non sanno, non indicano) 30%

Quali di queste due affermazioni a proposito dell’attacco israeliano su Gaza condivide maggiormente…?

“Adesso basta, Israele si deve fermare.” 58%

“E’ la giusta reazione di Israele ai fatti del 7 ottobre.” 18%

(non sanno, non indicano) 24%

