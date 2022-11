Sondaggi politici 21 novembre: Fratelli d’Italia super, Terzo Polo davanti alla Lega

I nuovi sondaggi politici di Termometro Politico vedono Fratelli d’Italia sempre in prima posizione, con il 28,8% delle preferenze degli elettori. Il primo partito d’Italia si conferma come la migliore forza politica del Paese, prendendo il largo rispetto alla concorrenza. Merito anche della flessione di Lega e Forza Italia, che rispetto alle elezioni di fine settembre perdono complessivamente tre punti percentuali. Vedremo quali saranno le reazioni degli elettori alle prossime mosse del partito, in particolare quelle relative alla nuova manovra finanziaria. Ma tutto lascia pensare che il matrimonio tra FdI e gli italiani proseguirà. Saranno dello stesso avviso i dirigenti di Lega e Forza Italia?

Sondaggi politici: M5S vede il Pd

Se in altri sondaggi politici il M5S è stabilmente davanti al Pd, le intenzioni di voto di Termometro Politico vedono i grillini ancora dietro. Una situazione destinata però a cambiare nel breve termine: infatti, la distanza tra le due forze politiche è inferiore al mezzo punto percentuale.

Sondaggi politici Terzo Polo supera la Lega

I dem pagano l’incertezza sul futuro, nonostante nell’ultimo weekend qualche segnale sia arrivato. Innanzitutto, le nuove primarie del Pd si terranno il prossimo mese di febbraio. E da ieri c’è un nuovo candidato: Stefano Bonaccini, esponente di spicco del Partito democratico e attuale presidente della Regione Emilia-Romagna.

Al quarto posto dei nuovi sondaggi politici di Termometro Politico si piazza il Terzo Polo. La formazione composta da Italia Viva e Azione è davanti alla Lega, anche se solo dello 0,2%. Si tratta di un dato molto significativo, non tanto per Carlo Calenda e Matteo Renzi, quanto per Salvini, che nel governo Meloni ricopre il ruolo di ministro delle Infrastrutture.

La sua posizione all’interno della Lega, già a rischio dopo i risultati delle ultime politiche, continua a essere sotto osservazione. Senza più una rilevanza politica a livello nazionale, la segreteria di Salvini potrebbe essere agli sgoccioli.

Prosegue intanto la crisi nera di Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi scivolano al 6,6%, confermando il trend negativo che dura dalle ultime elezioni. È vero, i forzisti erano riusciti nell’impresa di raggiungere una percentuale pari all’8% in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, ma rispetto a quel risultato sono ora indietro di quasi due punti percentuali. Se anche nel corso delle prossime settimane il trend dovesse essere confermato, per FI si aprirebbero scenari inquietanti.

Intenzioni di voto Termometro Politico ad oggi 21 novembre

-Fratelli d’Italia: 28,8%

-Partito democratico: 17,0%

-Movimento 5 Stelle: 16,6%

-Terzo Polo: 8,4%

-Lega: 8,2%

-Forza Italia: 6,6%

-Sinistra Italiana/Verdi: 3,5%

-+Europa: 2,7%

-Italexit: 2,1%

-Unione popolare: 1,7%

-Unione sovrana: 1,5%.