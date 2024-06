Finisce il silenzio elettorale e si può finalmente tornare a parlare di sondaggi politici. Stavolta i sondaggisti si concentrano giustamente sull’esito delle elezioni europee e chiedono agli italiani che hanno partecipato allo studio quali sono le loro impressioni in merito ai risultati registrati. Ecco quindi come si aggiornano le ricerche ad oggi, mercoledì 19 giugno 2024.

Il risultato delle elezioni europee

Ci hanno pensato i sondaggisti di Ipsos per conto del Corriere della Sera a offrire uno squarcio del nuovo scenario politico che avanza.

Secondo Lei, dopo i risultati di queste elezioni europee…?

il progetto dell’Unione Europea è a rischio per via della crescita delle forze sovraniste e antieuropeiste 36%

l’Unione Europea è in realtà più forte perché le forze europeiste rimangono nel complesso maggioritarie 28%

(non sanno, non indicano) 36%

Cosa ne pensano gli? Chi si è avvantaggiato da queste elezioni europee? È proprio la domanda principale che i sondaggisti hanno chiesto all’elettorato. Eccola:

Chiara maggioranza per una visione preoccupata nei confronti dell’UE, le forze sovraniste appaiono ancora in netto vantaggio e la vittoria delle destre mette sostanzialmente in discussione lo stesso concetto di Europa facendo traballare l’Unione e portando avanti nuovamente quei sentimenti di euroscetticismo che tanto rischiano di minarla alle fondamenta. Del resto, anche se le scelte del governo Meloni non hanno messo tutti d’accordo, soprattutto per quanto riguarda la manovra 2024, l’immagine generale del’UE non gode di grande simpatia nel nostro Paese. Passiamo al secondo quesito:

Guardando in particolare all’Italia, chi sono secondo lei i leader politici che si sono rafforzati di più con i risultati di queste elezioni europee? (possibili fino a due risposte)

Giorgia Meloni 50%

Elly Schlein 29%

Antonio Tajani 9%

Matteo Salvini 5%

Giuseppe Conte 4%

Nicola Fratoianni 3%

Maurizio Lupi 3%

Angelo Bonelli 3%

Carlo Calenda 2%

Riccardo Magi / Emma Bonino 2%

Matteo Renzi 1%

(nessuno di loro) 6%

(non sanno, non indicano) 21%

Anche in questo caso la Meloni fa la voce grossa e appare in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri esponenti politici del nostro Paese.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

I sondaggi politici di Ipsos continuano con la terza interessante domanda, quella che si concentra invece sui leader che appaiono indeboliti dal voto delle elezioni europee;

E quali sono quelli che si sono indeboliti di più? (Possibili fino a due risposte)

Giuseppe Conte 29%

Matteo Renzi 23%

Matteo Salvini 19%

Carlo Calenda 12%

Riccardo Magi / Emma Bonino 7%

Elly Schlein 7%

Giorgia Meloni 3%

Maurizio Lupi 3%

Nicola Fratoianni 3%

Angelo Bonelli 3%

Antonio Tajani 2%

(nessuno di loro) 6%

(non sanno, non indicano) 21%

Quale di queste affermazioni sul Governo Meloni la convince di più…?

“Dopo i risultati delle europee, il Governo guidato da Giorgia Meloni… sarà più coeso” 56%

“Dopo i risultati delle europee, il Governo guidato da Giorgia Meloni… sarà più litigioso” 44%

“Dopo i risultati delle europee, il Governo guidato da Giorgia Meloni… assumerà posizioni più moderate” 43%

“Dopo i risultati delle europee, il Governo guidato da Giorgia Meloni… assumerà posizioni più radicali” 57%

Per concludere abbiamo poi al quinta domanda, quella che si pone la questione relativa alle possibili nuove coalizioni che potrebbero decidere di organizzare i vari partiti della scena politica nostrana.

Dopo i risultati di queste elezioni europee, secondo lei…?

i partiti di opposizione lavoreranno tutti insieme per costruire una coalizione ampia con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e le forze centriste (+Europa, Italia Viva, Azione) 14%

il Partito Democratico costruirà una coalizione riformista con Italia Viva, Azione e +Europa 7%

il Partito Democratico costruirà una coalizione progressista con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra 22%

il Partito Democratico costruirà una coalizione progressista con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra 22% i partiti all’opposizione andranno ognuno per conto proprio 17%

(non sanno, non indicano) 41%

I punti chiave…