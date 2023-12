Doppio studio quello proposto oggi, per i sondaggi politici aggiornati al 18 dicembre infatti ci concentriamo sulla ricerca effettuata da due diversi istituti sondaggisti. Oltre a scoprire il consueto voto ai partiti, spazio anche all’attualità, con temi inerenti il momento storico attuale, ma anche una piccola previsione per il futuro, visto che ormai il 2024 è alle porte.

Il voto ai partiti

Per scoprire chi voterebbe oggi gli italiani se si andasse alle urne, ci siamo affidati ai sondaggi politici effettuati dall’istituto Ixè.

Fratelli d’Italia 29,3

Partito Democratico 18,9

Movimento 5 Stelle 17,6

Lega 8,1

Forza Italia 6,8

Sinistra Italiana e Verdi 3,7

Azione 4,0

Italia Viva 2,1

+Europa 2,7

Per l’Italia con Paragone 2,1

Noi Moderati 1,0

Lista pacifista di Santoro 0,9

altri 2,8

Indecisi/astenuti 41,2

Ecco le percentuali di voto degli intervistati:

Più di 10 punti percentuali di distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Sale ancora il Movimento 5 Stelle, ormai sempre più vicino alla seconda posizione. Completamente diversa la situazione relativa a Forza Italia rispetto ai sondaggi politici precedenti, dove il partito in questione aveva superato anche la Lega. Secondo Ixè invece il partito di Salvini rimane saldamente in quarta posizione, appena fuori dal podio. A questo punto ci concentriamo sulle altre domande effettuate dai sondaggisti. Seguono una serie di quesiti rivolti agli italiani sugli attuali leader politici:

Quanta fiducia ha nel Governo Meloni?

molta fiducia 11

abbastanza fiducia 29

poca fiducia 30

nessuna fiducia 29

(non sa 2%)

Quanta fiducia ha nelle forze politiche di opposizione?

molta fiducia 3

abbastanza fiducia 22

poca fiducia 46

nessuna fiducia 29

(non sa 3%)

Quanta fiducia ha nei seguenti personaggi politici?

Draghi 56

Meloni 43

Conte 35

Schlein 27

Salvini 25

Sondaggi politici, gli altri quesiti

A questo punto passiamo a un altro studio in questo caso effettuato da Emg per conto della Rai. Una serie di domande relativi all’attualità, come ad esempio il MES. Gli italiani sanno di cosa si tratta? In coda, il quesito che dà il titolo a questo articolo, ossia il parere degli italiani sul nuovo anno in arrivo:

Lei sa cosa è il MES?

Sì 67

No 33

Che cosa ricorda dei primi 15 mesi di governo Meloni?

Abolizione del reddito di cittadinanza 64

Taglio cuneo fiscale 30

Legge sui rave party 26

Riforma delle pensioni 14

Nulla di significante 24

Non sa/non risponde 5

A quanto pare, la grande novità introdotta dal nuovo Governo è quella di aver eliminato il reddito di cittadinanza, provvedimento assistenziale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle.

Secondo lei il ponte sullo Stretto di Messina è:

inutile 42

utile 26

utile, ma non in questa fase 19

non sa/non risponde 13

Forse questo passaggio spiega anche il successo crescente dei pentastellati, almeno in quella parte di popolazione che non ha affatto gradito la decisione della Meloni.

Anche in questo caso gli italiani non sembrano in linea con le priorità del Governo. Attualmente anche Di Battista ha puntato molto del suo eloquio sull’inutilità di concentrare gli sforzi sullo Stretto di Messina, mentre invece in Italia urgono ancora situazioni ben più gravi e pregnanti. Ma eccoci finalmente all’ultimo quesito, quello sull’anno in arrivo. Come sarà questo 2024?

Come prevede che sarà il 2024?

Non cambierà nulla 37

Un anno peggiore del precedente 28

Un anno migliore del 2023 19

Non sa/non risponde 16

Naturalmente, la domanda è indicativa solo per quanto riguarda quello che è lo stato d’animo della nazione. I nostri connazionali sembrano decisamente sfiduciati, con gli ottimisti che rappresentano soltanto il 19%, mentre i pessimisti sono il 28%. Prosaicamente, il 37% risponde che in buona sostanza non cambierà assolutamente nulla.

