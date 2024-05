Ci era stato promesso che le tasse sarebbero state abbassate, ma la percezione degli italiani è che invece siano addirittura aumentato. È questo il dato che emerge dai nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, venerdì 17 maggio 2024. Facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire anche quali sono gli altri quesiti proposti dai sondaggisti in questo momento, sempre in base all’attualità che il Paese sta vivendo.

Il voto ai partiti

Come al solito, prima di concentrarci su temi di maggiore attualità, spazio ai sondaggi politici relativi al voto ai partiti.

Se dovesse votare oggi alle elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

Fratelli d’Italia 26,8%

Partito Democratico 20,5%

Movimento 5 Stelle 16,2%

Lega 8,6%

Forza Italia – Noi Moderati 8,3%

Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino 4,6%

Verdi e Sinistra 4,4%

Azione 4,4%

Libertà di Cateno De Luca con Popolo della Famiglia e Movimento Italexit 2,4%

Pace Terra Dignità di Santoro 2,2%

Altre liste 1,6%

non si esprime 38%

Ecco gli studi effettuati da SWG per conto di La7:

Passiamo ora a quella che sembra essere la grande domanda del giorno; cosa ha fatto il nuovo Governo Meloni sulle tasse? Le ha abbassate come aveva promesso, oppure ha fatto il contrario? Lo studio è stato condotto da Ipsos per conto di ITV Movie:

Il centrodestra aveva promesso di abbassare le tasse. La sua percezione è che questo Governo abbia…?

aumentato le tasse 27%

abbassato le tasse 10%

lasciato invariate le tasse 59%

(non sanno, non indicano) 4%

Il dato quindi è chiaro, la percentuale indica chiaramente che il Governo non ha fatto assolutamente nulla per cambiare la situazione relativa alla tassazione del Paese. In pratica, la maggioranza indica che sono rimaste invariate, anche se c’è comunque una buona percentuale che afferma di avere addirittura la percezione che siano aumentate. A quanto pare dunque gli italiani non sono scontenti solo per alcune scelte impopolari del Governi, accusato anche di determinati rincari per l’inflazione.

Secondo l’OCSE, il nostro Paese è all’ultimo posto per la crescita del reddito pro capite tra i paesi europei. A suo parere su questo tema il Governo…?

non sta ottenendo risultati apprezzabili 61%

sta ottenendo risultati apprezzabili 24%

(non sanno, non indicano) 15%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo agli altri quesiti proposti da Ipsos;

Rimaniamo sempre con Ipsos e scopriamo quali sono le altre questioni di particolare attualità del momento. A tenere banco naturalmente è il caso Toti, con l’esponente di Forza Italia indagato:

A suo parere il “caso Toti”…?

dimostra che tangentopoli non è mai finita 66%

dimostra che i giudici ce l’hanno con la politica 17%

(non sa, non indica) 17%

Quale di queste due opinioni in proposito condivide maggiormente a proposito dell’offensiva militare israeliana nella striscia di Gaza…?

“basta, è arrivato il momento che si fermino” 70%

“è giusto che decida Israele quando fermarsi” 18%

(non sanno, non indicano) 12%

Naturalmente, il caso Toti continua a tenere banco, torniamo quindi da SWG per altri due quesiti a tema:

In merito alla questione giudiziaria in Liguria, con quale delle seguenti affermazioni si trova maggiormente d’accordo?

sembra un fatto molto grave, probabilmente ci saranno condanne rilevanti 44%

può darsi che Toti sia colpevole o forse no, bisogna aspettare la sentenza 32%

è possibile che la magistratura stia esagerando, potrebbe finire tutto in niente 15%

i magistrati vogliono solo colpire il centrodestra prima delle elezioni 9%

Ritiene che Giovanni Toti dovrebbe dimettersi da Presidente della Regione Liguria o è giusto attendere l’esito delle sentenze?

dovrebbe dimettersi 49%

è giusto attendere l’esito delle sentenze 43%

non saprei 8%

