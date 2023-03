Sondaggi politici 15 marzo, italiani preoccupati per l’immigrazione

È proprio il caso di dirlo, a volte ritornano. I sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 15 marzo, ci tornano a parlare dell’immigrazione e chiedono agli italiani se sono soddisfatti di come il Governo sta gestendo la cosa, o se ci sarebbero altre alternative da percorrere.

Sondaggi politici, il voto ai partiti

Per prima cosa, come sempre, concentriamoci però su cosa ci dicono gli studi dei sondaggisti in merito alle elezioni politiche. Chi voterebbero gli italiani se si andasse alle urne adesso? Se lo è chiesto SWG che, per conto di La7, ha rivolto il quesito agli italiani. Ecco le percentuali di preferenza dei nostri concittadini:

FRATELLI D’ITALIA 30,3

PARTITO DEMOCRATICO 19,8

MOVIMENTO 5 STELLE 16,1

LEGA 8,8

AZIONE – ITALIA VIVA 7,5

FORZA ITALIA 6,4

VERDI E SINISTRA 3,2

+EUROPA 2,2

UNIONE POPOLARE 1,7

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,6

ALTRE LISTE 2,4

NON SI ESPRIME 35%

Sempre più prima indisturbata la Meloni e il suo Governo. Da registrare però il netto recupero da parte del PD che, con la nuova Schlein a fare da leader, sta decisamente salendo la china.

Quanto Giorgia Meloni e Elly Schlein sono credibili nell’affrontare i seguenti temi?

Interessante anche il quesito con protagoniste proprio entrambe le portavoce dei rispettivi partiti politici:

A rispondere sono l’elettorato italiano, escluso quello proprio di Fratelli d’Italia e PD, al fine di ottenere un campione il più oggettivo possibile:

GUERRA IN UCRAINA 4,8 4,2

POLITICA ESTERA 5,0 4,4

SVILUPPO ECONOMICO 4,9 4,4

LAVORO 4,8 4,6

AUMENTO DEI PREZZI 4,5 4,4

ISTRUZIONE 4,6 4,7

SANITÀ PUBBLICA 4,6 4,6

IMMIGRAZIONE 4,5 4,7

CAMBIAMENTO CLIMATICO 4,4 4,7

DIRITTI CIVILI 4,1 5,4

Il problema immigrazione

Ebbene sì, come dicevamo nel nostro incipit citando il noto film horror sui morti viventi, a volte ritornano. E si torna quindi a parlare del problema immigrazione. Stavolta ci affidiamo ai sondaggi politici effettuati da Emg Different per capire come la pensano gli italiani.

Cosa dovrebbe fare l’Europa per aiutare l’Italia nella gestione del fenomeno migratorio?

Redistribuzione obbligatoria dei migranti 43

Maggior controllo 36

Regolamentazione delle Ong 32

Corridoi umanitari 23

Aumentare le risorse 18

Non risponde 5

Il secondo quesito invece prende di mira direttamente il nuovo Governo e chiede agli italiani se al momento sono soddisfatti in merito a questa problematica:

E’ soddisfatto di come il governo sta gestendo l’emergenza migratoria?

Elettori Forza Italia SI 22% NO 77% /Elettori Lega SI 45% NO 41% /Elettori Fratelli d’Italia SI 37% NO 57% /Elettori PD SI 2% NO 95% /Elettori M5S SI 4% NO 91%.

Potremmo parlare di colpo di scena, gli stessi elettori di Fratelli d’Italia quindi si dicono abbastanza insoddisfatti di come il Governo della Meloni sta gestendo l’emergenza immigrazione. Scontato invece notare un netto malcontento nella sinistra e nei pentastellati, mentre si mantengono sostanzialmente ancora ottimisti gli elettori di Salvini.