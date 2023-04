Sondaggi politici all’11 aprile: FdI continua a perdere, bene Pd e Lega

Non accenna ad arrestarsi il trend negativo di Fratelli d’Italia negli ultimi sondaggi politici. Il partito della premier Giorgia Meloni è dato in calo di quasi mezzo punto percentuale nell’ultima rilevazione dell‘istituto SWG, i cui risultati sono stati presentati nella giornata di ieri dal TGLA7 condotto da Enrico Mentana. Prosegue invece il buon momento del Partito democratico, ora vicino a quota 21%. Un’ulteriore conferma di come l’effetto Schlein continui a distanza di diverse settimane dalla sua elezione. Risultato positivo anche per la Lega, che approfitta del momento di difficoltà dell’alleato per risalire fino a quasi il 9%.

Sondaggi politici SWG: i risultati aggiornati ad oggi 11 aprile 2023

Ecco le intenzioni di voto degli italiani secondo l’ultimo sondaggi politico condotto dall’istituto SWG per il TGLA7 di Enrico Mentana. I risultati sono stati ufficializzati nel corso della giornata di ieri durante una delle edizioni del telegiornale. Rimane ampio il vantaggio di Fratelli d’Italia rispetto al Pd, con i dem però che continuano a ricucire lo svantaggio settimana dopo settimana.

Fratelli d’Italia: 29,3% (-0,4)

Partito democratico: 20,7% (+0,3)

Movimento 5 Stelle: 15,1% (=)

Lega: 8,8% (+0,4)

Azione/Italia Viva: 7,7% (-0,1)

Forza Italia: 6,5% (+0,3)

Verdi e Sinistra: 3,2% (-0,1)

+Europa: 2,4% (-0,2)

Unione Popolare: 1,9% (=)

Per l’Italia con Paragone: 1,9% (+0,1)

Altre liste: 2,5% (-0,3)

Non si esprime: 37% (+3%).

Sondaggi politici: prosegue il trend negativo di Fratelli d’Italia

Non a caso, in questa seconda settimana del mese di aprile la distanza tra i due partiti è inferiore ai 9 punti percentuali. Prima, invece, si parlava di un distacco superiore al doppio tra Fdi e Pd. Bene anche Lega e Forza Italia, che recuperano punto percentuale dopo punto percentuale.

Gli ultimi sondaggi politici di queste settimane sembrano confermare che la luna di miele tra Fratelli d’Italia e gli italiani si è conclusa. Non è ancora una discesa verticale, ma è comunque innegabile come Fdi stia perdendo terreno a favore di Partito democratico e Lega. Non ne approfitta invece il Movimento 5 Stelle, sempre fermo intorno al 15%.

Anzi, per i grillini la sensazione è che presto possa aprirsi una nuova finestra in cui la percentuale di consenso potrebbe diminuire ancora.

Salgono invece Lega e Forza Italia, entrambe in positivo (rispettivamente +0,4 e ‘+0,3). Non è vero dunque che la coalizione di Centrodestra è in difficoltà, ma a essere con il freno a mano tirato è Fratelli d’Italia. Per quanto tempo? Ancora è presto per dirlo, anche perché non è detto che tra un paio di settimane la situazione non debba leggersi al contrario. Staremo a vedere.