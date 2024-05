Nuovo appuntamento con i sondaggi politici. Le analisi degli esperti si aggiornano a oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori, e sicuramente il tema del lavoro rimane uno dei fatti pregnanti del nostro Paese, con una disoccupazione sempre più alta e dai numeri scoraggianti. Le elezioni sono fondamentali per scegliere la linea politica del Paese, ma stavolta si parla di quelle europee, un elemento preponderante per stabilire l’assetto e i rapporti che l’Italia deve avere all’interno dell’Unione Europea e non solo.

Il voto per le elezioni europee

Cosa ne pensano gli italiani? Andranno alle urne o sono ormai scoraggiati?

Il vecchio populismo e la destra di oggi si allontanano sempre più dal concetto di Europa che l’UE vuole disegnare. Gli italiani però saranno nuovamente chiamati alle urne dal 6 al 9 giugno per decidere il partito di rappresentanza del Paese e naturalmente avrà ripercussioni non da poco anche sulla scena politica della nostra nazione. Nello specifico, si decideranno quelli che saranno i parlamentari europei al fine di garantire il funzionamento democratico delle istituzioni dell’UE e rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo. Ma chi voteranno gli italiani? Ecco le intenzioni di voto secondo gli studi effettuati da Emg:

Fratelli d’Italia 27,5% Lega 8,7% Forza Italia – Noi moderati 8,3% Totale csx 24,2%

PD – Partito Democratico 20,5% Sinistra Italiana + Verdi 3,7% Movimento 5 Stelle 16,0%

(IV – + Europa)” 5,0% Azione-Siamo europei 3,4%

Lista per la Pace – Santoro 1,9%

Libertà di Cateno De Luca 1,8%

Altra lista 3,2%

Ma quanta affluenza ci sarà alle urne? A giudicare dalle percentuali stilate dai sondaggi politici in questione pare che gli italiani siano sostanzialmente interessati ad andare a votare a giugno per queste elezioni:

Lei pensa di recarsi alle urne per le prossime elezioni europee?

Certamente sì 55%

Probabilmente sì 20%

Non sa 12%

Probabilmente no 7%

Certamente no 6%

Affluenza stimata: 54%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Come detto, il tema del lavoro, soprattutto in questa giornata in cui si celebra proprio la festa dei lavoratori, è un tema cardine del nostro Paese.

Parliamo di lavoro. Secondo lei quali sono i principali aspetti negativi del mercato del lavoro italiano?

Salari bassi rispetto al costo della vita 82%

Il precariato 57%

L’impossibilità di bilanciare la vita lavorativa con le esigenze della vita privata 50%

La carenza di opportunità formative e di crescita professionale 50%

Bassa considerazione del ruolo dei lavoratori rispetto agli imprenditori nella produzione di ricchezza del Paese 50%

Bassi standard di sicurezza sul posto di lavoro 49%

Altro 6%

Non so 2%

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 35%

Negativo 58%

Non so 7%

E quali i principali aspetti positivi del mercato del lavoro italiano?

La presenza di diritti come le ferie e le malattie pagate 58%

La diffusione dello smart working e del lavoro da remoto 39%

La protezione dei diritti dei lavoratori 27%

Un forte senso di comunità tra i colleghi 22%

Sostegno alla crescita formativa e professionale dei lavoratori 19%

Alti standard di sicurezza sul posto di lavoro 15%

Altro 3%

Non so 11%

Secondo lei in Italia le lavoratrici italiane hanno nei fatti una condizione lavorativa migliore o peggiore dei lavoratori uomini?

Migliore 8%

Lavoratrici e lavoratori sono trattati alla stessa maniera 16%

Peggiore 71%

Non so 5%

I punti principali…

gli italiani mostrano un certo interesse verso le prossime elezioni europee;

per quanto riguarda il lavoro, gli italiani lamentano salari troppo bassi e precariato;

il lavoro del Governo sulla disoccupazione è ancora negativo per molti elettori.

Per fortuna, nonostante le difficoltà anche delle imprese ad assumere, non mancano a volte offerte di lavoro importanti e che hanno anche uno spiccato senso morale verso i dipendenti.