Solstizio d’estate domani 21 giugno, ecco cos’è il giorno più lungo dell’anno

Domani è il giorno più lungo dell’anno, il 21 giugno 2019 è il giorno del solstizio d’estate. Ancora una volta la tradizione muove i suoi passi dallo studio dei pianeti e delle stelle, spaziando dal mito primordiale ricco di archetipi sempre attuali, fino ad approdare appunto all’astronomia della scienza moderna.

Solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno

Quello di domani sarà quindi un giorno speciale, come tutti i solstizi d’estate, del resto.

Avere una giornata che ci regali più ore di luce è sicuramente qualcosa di molto bello. La paroladeriva dal latino solstitium, il quale dà da se già l’idea del fenomeno, significa infatti sole fermo (o sole che si ferma, ovvero sol, «Sole», e sistĕre, «fermarsi»). Naturalmente il fenomeno ha la sua controparte nel giorno più corto dell’anno che si verifica naturalmente in inverno ed è appunto chiamato solstizio d’inverno.

In sintesi, il solstizio in astronomia, è il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Ecco dunque spiegato scientificamente il fenomeno. Quando si parla di giorno più lungo dell’anno e di solstizio d’estate però la nostra memoria torna frequentemente alle tradizioni e al folklore popolare relativo a questo particolare evento, da sempre ispiratore di grandi narrazioni mitiche.

Sono sterminate le influenze che tale fenomeno, insieme al solstizio d’inverno, ha generato su miti e religioni. In epoca pagana, in particolar modo, si è attinto a piene mani dai cambi di stagioni per rappresentare il ripetersi ciclico degli eventi, come in cielo così in terra. E lo stesso cristianesimo, che in fondo ha raccolto più di quanto vuol far credere dalla tradizione pagana, si è servito di questi passaggi temporali immutabili per scandire le proprie festività più importanti.

