Smartphone Samsung per le forze armate, modelli speciali ed esclusivi

Device pensati solo per le forze armate. È questa la nuova trovata per gli smartphone Samsung che sta facendo discutere sul web. Si tratta di modelli infatti che saranno offerti solo alle truppe d’assalto, con caratteristiche uniche ed esclusive. Stiamo parlando del Galaxy S23 Tactical Edition e Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition. Vediamo cosa propongono e in che modo saranno utili alle truppe d’assalto.

Telefonini per truppe d’assalto

Il Galaxy S23 Tactical Edition è essenzialmente la versione potenziata del modello S23. Presenta una serie di novità da utilizzare proprio sul campo di battaglia. Il secondo modello è invece completamente inedito. Si tratta di uno smartphone rugged, ossia i cosiddetti telefonini indistruttibili, ma anch’esso presenta caratteristiche che saranno utili nel mondo militare. Come detto, questi device non possono essere acquistati normalmente dai comuni cittadini, ma potranno essere ordinati soltanto dalle forze armate. Entriamo più nel dettaglio dei due device per scoprire quali sono le caratteristiche proposte. La scheda tecnica del Galaxy S23 Tactical Edition presenta in buona sostanza quelle che sono le caratteristiche del modello di base.

Display Dynamic AMOLED da 6.1 pollici, con risoluzione FHD+.

Il vetro è un Gorilla Glass Victus 2. Tra le caratteristiche esclusive presentate dal modello c’è la visione notturna. Il display presenta poi la possibilità di essere utilizzato anche con i guanti, inoltre la rotazione automatica ha un blocco che si attiva all’occorrenza senza doverlo cercare nel menu a tendina. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il comparto fotografico è dotato di sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP. Per la fotocamera frontale abbiamo invece un sensore da 12 MP. Per quanto riguarda la connettività, la novità è il GPS tattico creato apposta per le forze armate. La batteria è da 3.900 mAh con ricarica cablata a 25 W.

Smartphone Samsung per le forze armate

L’OS è Android 13 con interfaccia One UI 5.1.

Il mondo della tecnologia cerca sempre di essere un passo avanti, ne è riprova quanto sta accadendo con l’intelligenza artificiale. Stavolta però è l’azienda sudcoreana a mettersi in prima linea per uno scopo sociale, aiutare le forze armate. Tra le qualità del precedente modello ci sono anche funzioni da utilizzare proprio sul campo di battaglia, come Android Team Awareness Kit (ATAK) e Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK). Si tratta di opzioni che permettono di condividere informazioni in tempo reale sulla posizioni dei soldati e lo stato della missione. Passiamo al Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition. Come detto, si tratta di un rugged phone. Display LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD. Vetro Gorilla Glass Victus+. Non mancano anche qui modalità notturna, display azionabile con il guanto e blocco della rotazione automatica. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di archivazione. Lo storage è espandibile fino a 1 TB.

Il sensore principale è da 50 MP. C’è poi un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP. Anche in questo modello è presente il GPS tattico. La batteria è da 4.050 ed è intercambiabile. Il sistema operativo è il medesimo del modello precedente. Presente anche la la certificazione di grado militare MIL-STD-810H. non ci sono riferimenti al prezzo dei due smartphone Samsung. Come detto si tratta di prodotti che si possono ordinare solo in ambito militare, quindi è probabile che possano essere offerti con gli incentivi del Governo. Questi device hanno comunque suscitato non poca curiosità sui social, soprattutto tra gli appassionati di telefonini, i quali probabilmente pagherebbero una fortuna per toccare con mano i modelli in questione.

